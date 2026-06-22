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NCZI: V kúpeľoch stúpa počet samoplatcov, detí sa lieči čoraz menej
Detskí pacienti zároveň absolvovali výrazne dlhšie pobyty než dospelí.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Kúpeľnú starostlivosť na Slovensku absolvovalo v roku 2025 viac ako 179.000 pacientov, čo je najviac za posledné roky. Rastúci trend podporujú najmä samoplatcovia, ktorých počet dosiahol historické maximum. Naopak, počet detských pacientov patrí k najnižším v sledovanom období. Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). TASR o tom informovala špecialistka komunikácie NCZI Simona Uhlárová Jarošová.
V roku 2025 poskytovalo kúpeľnú liečbu na Slovensku 31 zdravotníckych zariadení (prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební) a liečebný pobyt v nich absolvovalo 179.164 pacientov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 3,8 percenta. Domáci klienti tvorili 88 percent všetkých liečených. Počet pacientov s trvalým pobytom na Slovensku dosiahol 156.789, čo je najvyššia hodnota od začiatku sledovania v roku 2009.
„Za týmto vývojom stojí predovšetkým rastúci záujem o kúpeľné pobyty hradené z vlastných zdrojov. Zatiaľ čo v roku 2009 si kúpeľnú liečbu financovalo samostatne 42,3 percenta domácich pacientov, v roku 2025 ich podiel vzrástol na 62,7 percenta,“ doplnila Uhlárová Jarošová.
Počet samoplatcov s trvalým pobytom na Slovensku dosiahol 98.374 osôb, čo predstavuje historicky najvyššiu hodnotu a medziročný nárast o 6,8 percenta. V porovnaní s rokom 2009 ide o viac než dvojnásobný počet. Naopak, zdravotné poisťovne uhradili pobyt 35,8 percenta pacientov s trvalým pobytom v SR. Ďalších 1,5 percenta liečebných pobytov bolo financovaných z rozpočtov príslušných rezortov.
Kým celkový počet klientov kúpeľov rastie, počet liečených detí zostáva nízky. V roku 2025 absolvovalo kúpeľnú liečbu 5261 detských pacientov s trvalým pobytom na Slovensku, čo predstavuje druhý najnižší počet od roku 2009, nižší bol iba v pandemickom roku 2021. Takmer polovica detí sa liečila pre netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Druhou najčastejšou skupinou boli choroby pohybového ústrojenstva, nasledovali nervové a kožné ochorenia. Z jednotlivých diagnóz dominovala vazomotorická a alergická nádcha, skolióza a astma.
Detskí pacienti zároveň absolvovali výrazne dlhšie pobyty než dospelí. U 39 percent liečených detí do 15 rokov bola dĺžka kúpeľnej liečby v rozpätí 15 až 21 dní, u 27,7 percenta týchto detí trvala liečba 22 až 28 dní. Viac ako 98 percent týchto pobytov bolo hradených zdravotnými poisťovňami.
Aj v roku 2025 zostali hlavnou indikáciou kúpeľnej liečby dospelých choroby pohybového ústrojenstva, ktoré predstavovali približne tri štvrtiny všetkých liečených dospelých pacientov. Nasledovali netuberkulózne choroby dýchacích ciest a ochorenia obehového ústrojenstva. Najčastejšími konkrétnymi diagnózami boli bolesti chrbta, poruchy medzistavcových platničiek a ďalšie ochorenia chrbtice a pohybového aparátu. Rovnaké diagnózy dominovali u pacientov v produktívnom veku aj u seniorov.
Najčastejšími návštevníkmi kúpeľov boli vlani seniori vo veku 65 rokov a viac a pacienti vo vekovej skupine 55 až 64 rokov.
V roku 2025 poskytovalo kúpeľnú liečbu na Slovensku 31 zdravotníckych zariadení (prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební) a liečebný pobyt v nich absolvovalo 179.164 pacientov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast o 3,8 percenta. Domáci klienti tvorili 88 percent všetkých liečených. Počet pacientov s trvalým pobytom na Slovensku dosiahol 156.789, čo je najvyššia hodnota od začiatku sledovania v roku 2009.
„Za týmto vývojom stojí predovšetkým rastúci záujem o kúpeľné pobyty hradené z vlastných zdrojov. Zatiaľ čo v roku 2009 si kúpeľnú liečbu financovalo samostatne 42,3 percenta domácich pacientov, v roku 2025 ich podiel vzrástol na 62,7 percenta,“ doplnila Uhlárová Jarošová.
Počet samoplatcov s trvalým pobytom na Slovensku dosiahol 98.374 osôb, čo predstavuje historicky najvyššiu hodnotu a medziročný nárast o 6,8 percenta. V porovnaní s rokom 2009 ide o viac než dvojnásobný počet. Naopak, zdravotné poisťovne uhradili pobyt 35,8 percenta pacientov s trvalým pobytom v SR. Ďalších 1,5 percenta liečebných pobytov bolo financovaných z rozpočtov príslušných rezortov.
Kým celkový počet klientov kúpeľov rastie, počet liečených detí zostáva nízky. V roku 2025 absolvovalo kúpeľnú liečbu 5261 detských pacientov s trvalým pobytom na Slovensku, čo predstavuje druhý najnižší počet od roku 2009, nižší bol iba v pandemickom roku 2021. Takmer polovica detí sa liečila pre netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Druhou najčastejšou skupinou boli choroby pohybového ústrojenstva, nasledovali nervové a kožné ochorenia. Z jednotlivých diagnóz dominovala vazomotorická a alergická nádcha, skolióza a astma.
Detskí pacienti zároveň absolvovali výrazne dlhšie pobyty než dospelí. U 39 percent liečených detí do 15 rokov bola dĺžka kúpeľnej liečby v rozpätí 15 až 21 dní, u 27,7 percenta týchto detí trvala liečba 22 až 28 dní. Viac ako 98 percent týchto pobytov bolo hradených zdravotnými poisťovňami.
Aj v roku 2025 zostali hlavnou indikáciou kúpeľnej liečby dospelých choroby pohybového ústrojenstva, ktoré predstavovali približne tri štvrtiny všetkých liečených dospelých pacientov. Nasledovali netuberkulózne choroby dýchacích ciest a ochorenia obehového ústrojenstva. Najčastejšími konkrétnymi diagnózami boli bolesti chrbta, poruchy medzistavcových platničiek a ďalšie ochorenia chrbtice a pohybového aparátu. Rovnaké diagnózy dominovali u pacientov v produktívnom veku aj u seniorov.
Najčastejšími návštevníkmi kúpeľov boli vlani seniori vo veku 65 rokov a viac a pacienti vo vekovej skupine 55 až 64 rokov.