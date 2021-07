V prípade zmeny priezviska treba požiadať o úpravu COVID preukazu

Bratislava 31. júla (TASR) - V prípade zmeny priezviska, napríklad po vydaji ženy, je potrebné, aby majiteľ COVID preukazu požiadal o zmenu údajov. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) údaje po žiadosti upraví. Pre TASR to uviedla Diana Dúhová, hovorkyňa NCZI.



"V prípade zmeny priezviska je potrebné poslať kópiu či scan relevantného dokladu, rodné číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov do NCZI, napríklad na adresu nczisk@nczisk.sk. NCZI upraví údaje pre nový digitálny COVID preukaz EÚ," spresnila Dúhová.



Digitálne COVID preukazy EÚ začali v Európskej únii platiť od 1. júla. Ide o potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu na nový koronavírus alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Potrebný môže byť na účel pobytu vzahraničí alebo využívania služieb na Slovensku, či absolvovania letných táborov.