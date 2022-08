Bratislava 4. augusta (TASR) - Na Slovensku bolo vlani najmenej hospitalizácií za posledných 20 rokov. V roku 2021 ich bolo 173,2 na 1000 obyvateľov, v roku 2001 zase 212,3. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NZCI).



V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti sa dokopy ukončilo 942.376 hospitalizácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,5 dňa. "Najdlhší ošetrovací čas si vyžadovali pacienti s duševnými poruchami a poruchami správania, najkratší ošetrovací čas pacienti s chorobami oka a očných adnexov," ozrejmilo centrum.



Najčastejšími príčinami boli choroby obehovej sústavy (14,6 percenta), nádory (10,2 percenta) a choroby dýchacej sústavy (9,8 percenta). Hospitalizovaní pacienti boli najčastejšie vo veku 55 až 74 rokov (34,1 percenta).



Najviac hospitalizácií evidovali nemocnice v Bratislavskom kraji (16,3 percenta), najmenej v Trnavskom kraji (7,2 percenta). Podľa územia trvalého pobytu pacienta sa najvyšší podiel hospitalizácií zaznamenal v Prešovskom kraji (16 percent), najnižší v Trnavskom kraji (9,2 percenta).



Hospitalizácie sa vlani v 42.411 prípadoch ukončili úmrtím. NCZI upozornilo, že je to o 35,7 percenta viac ako v roku 2020. "Najviac úmrtí v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti prepočítaných na 1000 hospitalizácií bolo evidovaných pri hospitalizáciách osôb s diagnózami kódy na osobitné účely, kam boli priebežne zaradené diagnózy súvisiace s ochorením COVID-19," dodalo centrum.



Do štatistiky ukončených hospitalizácií sa podľa neho zahrnuli okrem hospitalizácie chorých osôb aj hospitalizácie rodičiek a novorodencov či zdravé osoby, ktoré sprevádzali chorého.