Na Slovensku sa zo závislosti najčastejšie liečia užívatelia pervitínu

Bratislava 27. júna (TASR) - Na Slovensku sa vlani liečilo 3038 užívateľov drog. Medziročne ich počet klesol o 78, no za posledných desať rokov vzrástol o viac ako 700. Liečebne najviac plnili užívatelia stimulačných látok, najmä pervitínu, ukazujú dáta Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI).



Počet liečených užívateľov drog dlhodobo stúpa a v roku 2018 sa podľa údajov NCZI liečilo z drogovej závislosti o 31 percent osôb viac ako v roku 2004. Nárast sa týka viac mužov (o 35 percent) ako žien (o 16 percent). Najčastejšie sú liečení pacienti vo veku 30 až 39 rokov. Táto skupina vzrástla za posledných 15 rokov takmer štvornásobne. Naopak, počet užívateľov do 19 rokov dlhodobo mierne klesá.



Vlani sa liečilo 1258 užívateľov stimulačných látok, čo je o 66 percent viac ako rok predtým. 96 percent z nich bolo závislých na pervitíne. Medziročne stúpol počet liečených ľudí závislých na opiátoch na 850 pacientov, z nich 696 užívalo heroín. Počet liečených užívateľov heroínu zaznamenal v rokoch 2004 až 2014 klesajúci trend, ale v posledných rokoch opäť stúpa.



Naopak, znížil sa podiel užívateľov kanabisu. Liečilo sa ich 643, čo je o 100 menej ako predchádzajúci rok. Z nich 615 užívalo marihuanu.



Viac ako polovica (1709) z celkového počtu 3038 užívateľov drog bola už v minulosti liečená. Najvyšší podiel opakovanej liečby NCZI zaznamenalo pri užívateľoch heroínu.



Najviac pacientov malo trvalý pobyt v Bratislavskom kraji a najmenej liečených pochádzalo z Prešovského kraja. „Čo sa týka sociálno-ekonomických ukazovateľov, najvyšší počet liečených je spomedzi nezamestnaných ľudí. Podľa vzdelania išlo hlavne o mužov so stredným vzdelaním bez maturity a o ženy so základným ukončeným vzdelaním,“ doplnil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.



Hlavným dôvodom na vyhľadanie liečby bola vlastná iniciatíva, prípadne iniciatíva rodiny a priateľov (v 39,5 percenta prípadov) a súdom alebo políciou nariadená liečba (25,4 percenta).