Vakcína od Novavaxu funguje na princípe očkovania proti chrípke

Bratislava 18. februára (TASR) - Vakcína od spoločnosti Novavax, pre ktorú sa tento týždeň spustila registrácia, funguje na rovnakom princípe ako očkovacie látky používané proti chrípke či žltačke. Informovala o tom hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



Piata schválená vakcína Európskou liekovou agentúrou (EMA) je založená na báze proteínu. "Odborníci do nej vkladajú nádej z dôvodu, že by mohla presvedčiť aj zarytých odporcov očkovania, ktorí nedôverujú moderným mRNA alebo vektorovým vakcínam," doplnila Sivá.



NCZI aktuálne eviduje 1367 registrácií na očkovanie touto vakcínou. "Z toho 638 osôb má záujem o prvú dávku a 729 osôb o preočkovanie," spresnila hovorkyňa.



Od utorka (15. 2.) sa možno cez portál korona.gov.sk zaregistrovať na očkovanie vakcínou od spoločnosti Novavax. Slovensko podľa ministerstva zdravotníctva zakontrahovalo 600.000 dávok tejto vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré by mali doraziť v pondelok (21. 2.).