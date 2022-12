NCZI: Za prvý polrok od spustenia služby vystavilo ePN 1385 lekárov

Bratislava 3. decembra (TASR) - Za prvý polrok od spustenia služby elektronickej práceneschopnosti (ePN) ju využilo aspoň raz už 1385 lekárov, prevažne všeobecných lekárov pre dospelých. Najviac lekárov je pripojených v Žilinskom kraji, nasleduje Nitriansky a Banskobystrický kraj. Pri počte 125.000 vystavených ePN je už takmer každá štvrtá práceneschopnosť elektronická. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Daničová.



"Elektronická péenka je dôkazom toho, že aj štát vie poskytnúť svojim občanom funkčnú a zmysluplnú eslužbu," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Lukáč. "Práca na eslužbe sa jej zavedením do praxe zďaleka nekončí. Až reálne používanie môže eslužbu vyladiť a ja verím, že sa nám to spoločne bude naďalej dariť," dodal. Rekordné dni boli 28. a 30. november, keď eslužbu využilo vyše tisíc lekárov za deň. Najviac ePN lekári zapisujú v čase medzi 9.00 a 11.00 h. Nových ePN pribudne najviac v pondelok, ukončených v piatok.



Lekári môžu ePN vystaviť od 1. júna. Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja aj lekári špecialisti.