< sekcia Slovensko
NDS bude pokračovať v obnove tunela Sitina aj cez najbližšie víkendy
Najvyťaženejší tunel na Slovensku prechádza dlho očakávanou stavebnou a technologickou obnovou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. novembra (TASR) - Prvá etapa obnovy diaľničného tunela Sitina na bratislavskom úseku D2 bude pokračovať aj počas najbližších víkendov. Na zabezpečenie maximálnej efektivity prác a minimálneho dosahu na dopravu sa skombinujú nočné a nedeľné uzávery. Informovali o tom v stredu z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Najvyťaženejší tunel na Slovensku prechádza dlho očakávanou stavebnou a technologickou obnovou. Od polovice septembra už úspešne prebehla napríklad výmena poškodených liatinových poklopov, opravy trhlín vo vozovke a ostení, výmena a zapojenie nových optických káblov či riadiacich jednotiek centrálneho riadiaceho systému.
„Sitina je suverénne najvyťaženejším tunelom na Slovensku. Priemerne ním prejde 72.000 vozidiel denne. Po dvoch desaťročiach intenzívneho užívania už skutočne nebolo možné komplexnú obnovu odkladať,“ potvrdila prevádzková riaditeľka NDS Ivica Zemánková.
Diaľničiari chcú využiť ešte tohtoročnú etapu obnovy a zmodernizovať ďalšie zariadenia tunela, predovšetkým uzatvorený kamerový okruh. Modernizácia zefektívni zabezpečenie prevádzky tunela. Práce si však vyžiadajú kombinované nočné a jednodňové nedeľné uzávery tunela počas najbližších víkendov.
Najbližšie tunel obojsmerne uzatvoria v piatok (20. 11.) o 21.30 h. Následne ho otvoria v sobotu (21. 11.) ráno o 7.30 h. Počas dňa bude motoristom k dispozícii. V sobotu večer o 21.00 h tunel opäť uzatvoria a zostane zatvorený aj počas celej nedele. K dispozícii motoristom bude opäť v pondelok (23. 11.) pred rannou dopravnou špičkou od 4.30 h.
V rovnakom režime prebehnú uzávery aj počas ďalšieho víkendu (27. až 30. 11.). Obchádzková trasa počas nočných uzáver povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie - križovatku Patrónka. Ďalšie uzávery sú plánované aj na december.
„Národná diaľničná spoločnosť spraví maximum, aby nevyhnutné práce prebehli čo najrýchlejšie a minimalizoval sa dosah na dopravu,“ dodali diaľničiari. Zároveň však apelovali na motoristov, aby rešpektovali dopravné značenie.
Najvyťaženejší tunel na Slovensku prechádza dlho očakávanou stavebnou a technologickou obnovou. Od polovice septembra už úspešne prebehla napríklad výmena poškodených liatinových poklopov, opravy trhlín vo vozovke a ostení, výmena a zapojenie nových optických káblov či riadiacich jednotiek centrálneho riadiaceho systému.
„Sitina je suverénne najvyťaženejším tunelom na Slovensku. Priemerne ním prejde 72.000 vozidiel denne. Po dvoch desaťročiach intenzívneho užívania už skutočne nebolo možné komplexnú obnovu odkladať,“ potvrdila prevádzková riaditeľka NDS Ivica Zemánková.
Diaľničiari chcú využiť ešte tohtoročnú etapu obnovy a zmodernizovať ďalšie zariadenia tunela, predovšetkým uzatvorený kamerový okruh. Modernizácia zefektívni zabezpečenie prevádzky tunela. Práce si však vyžiadajú kombinované nočné a jednodňové nedeľné uzávery tunela počas najbližších víkendov.
Najbližšie tunel obojsmerne uzatvoria v piatok (20. 11.) o 21.30 h. Následne ho otvoria v sobotu (21. 11.) ráno o 7.30 h. Počas dňa bude motoristom k dispozícii. V sobotu večer o 21.00 h tunel opäť uzatvoria a zostane zatvorený aj počas celej nedele. K dispozícii motoristom bude opäť v pondelok (23. 11.) pred rannou dopravnou špičkou od 4.30 h.
V rovnakom režime prebehnú uzávery aj počas ďalšieho víkendu (27. až 30. 11.). Obchádzková trasa počas nočných uzáver povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie - križovatku Patrónka. Ďalšie uzávery sú plánované aj na december.
„Národná diaľničná spoločnosť spraví maximum, aby nevyhnutné práce prebehli čo najrýchlejšie a minimalizoval sa dosah na dopravu,“ dodali diaľničiari. Zároveň však apelovali na motoristov, aby rešpektovali dopravné značenie.