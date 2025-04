Diaľničari musia nanovo vyhodnotiť tender na chýbajúci úsek D3

Bratislava 3. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) musí opätovne vyhodnotiť výsledky tendra na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil. Vyplýva to z rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý vyhovel časti námietok podaných neúspešným uchádzačom. Diaľničiari by mali opätovne písomne oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia.



Úspešná námietka sa týka povinnosti obstarávateľa uviesť vo výsledku vyhodnotenia ponúk splnenie podmienok účasti u úspešného uchádzača. ÚVO skonštatoval, že oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk na prvý z troch chýbajúcich úsekov D3 neobsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktoré explicitne vyžaduje zákon o verejnom obstarávaní.



ÚVO nariadil NDS zrušiť rozhodnutie o vyhodnotení ponúk aj so súvisiacimi dokumentmi a opätovne písomne oznámiť výsledok vyhodnotenia ponúk so všetkými náležitosťami v súlade s princípom transparentnosti, a to do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.



Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil predložilo najvýhodnejšiu ponuku združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Ním navrhovaná cena je vo výške 230.389.465,08 eura bez dane z pridanej hodnoty. Konkurenčná ponuka Združenia D3 Horelica s vedúcim členom Eurovia SK (zvyšní členovia SMS, Doprastav, Strabag, Marti) znela na 243.937.726 eur.



Štvorkilometrový úsek s tunelom Horelica je už dnes súčasťou D3, avšak len v polovičnom profile. Súčasťou verejného obstarávania bolo dobudovanie pravého profilu na úseku medzi Oščadnicou a Čadcou. Pribudne diaľničný úsek s dĺžkou 5,3 kilometra vrátane druhej rúry tunela Horelica. Víťaz verejného obstarávania bude mať na starosti ako projektovú, tak realizačnú časť stavby.