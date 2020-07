POZOR: Na dvoch úsekoch D1 a R1 budú opravovať mostné závery

Bratislava 31. júla (TASR) - Na úsekoch diaľnice D1 pri Hornej Strede a rýchlostnej ceste R1 pri Vlčkovciach budú počas nasledujúcich dní obmedzenia vyplývajúce z opráv mostných záverov. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



V prípade diaľnice D1 ide o úsek medzi kilometrom 95 a 98,5. Diaľničiari budú opravovať mostné závery nad križovatkou Lúka v ľavom jazdnom páse. "Obmedzenie sa týka obdobia od soboty 1. augusta do nedele 23. augusta. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. Práce sa budú realizovať v utorok, stredu a vo štvrtok," spresnila NDS.



Čiastočne obmedzená doprava bude prvý augustový víkend i na rýchlostnej ceste R1 v úseku medzi križovatkami Vlčkovce, juh – Vlčkovce, sever. Dôvodom bude oprava poškodeného mostného záveru na moste cez Dudváh pri Vlčkovciach. "Obmedzenie platí od soboty (1.8.) od 08.00 h do nedele (2.8.) do 10.00 h. Práce budú realizovať v smere do Trnavy v pravom jazdnom pruhu a doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu okolo pracoviska," informovali diaľničiari.