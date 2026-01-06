< sekcia Slovensko
NDS odovzdá do prevádzky dve dôležité stavby na D1
Práce budú pokračovať na stavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje v tomto roku odovzdať do prevádzky nový úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová aj rozšírený úsek D1 Bratislava - Triblavina s križovatkou D1/D4. „Úsek D1 Hubová - Ivachnová sa už blíži do stavebného finále, plánujeme ho motoristom odovzdať v tomto roku,“ potvrdila pre TASR mediálna komunikácia NDS.
Takmer 15-kilometrový diaľničný obchvat Ružomberka, ktorého súčasťou bude 3,6-kilometrový tunel Čebrať, chceli diaľničiari otvoriť v závere roka 2025. Tento zámer oddialil nový zosuv pôdy na stavbe, pričom predbežný termín dokončenia je podľa ministerstva dopravy v prvom polroku 2026.
„Čo sa týka rozšírenia D1 Bratislava - Triblavina (3,6 kilometra), v rámci tejto stavby sme už odovzdali 2,5 kilometra dôležitých diaľničných vetiev, ktoré už teraz odbremeňujú intravilán Bratislavy o 2300 tranzitných nákladných vozidiel denne,“ uviedli diaľničiari s tým, že zvyšné objekty plánujú dokončovať v tomto roku. Podľa ministerstva dopravy aj v tomto prípade by sa tak malo stať v prvom polroku.
Po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi na prvom z troch zvyšných úsekov D3, a to na stavbe druhého polprofilu úseku Oščadnica - Čadca, Bukov s druhou rúrou tunela Horelica, sa čoskoro začnú práce aj na úsekoch Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica.
„Aby sa zabezpečila stabilita stavebného trhu, našou prioritou v rámci výstavby bude rozbehnúť nedávno dosúťažené projekty. V tomto roku už budú vo výstavbe všetky tri úseky kysuckej D3,“ podotkla NDS. Spolu to bude 26 kilometrov novej diaľnice, ktorá zbaví kysucký región chronických dopravných problémov. Na začiatok výstavby čaká aj tzv. rajecký privádzač na D1 pri Žiline.
Práce budú pokračovať na stavbe druhej etapy severného obchvatu Prešova na R4. Súčasťou vyše desaťkilometrového úseku bude takmer dvojkilometrový tunel Okruhliak.
„Práce sa sústreďujú najmä na výstavbu mostných objektov, väčšina mostov už má dokončenú spodnú stavbu. Na jednom z mostov je ukončená už aj nosná konštrukcia a na ostatných sa práve realizuje,“ priblížili z mediálnej komunikácie NDS. Dva mosty sú už aj v prevádzke - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak. „Takisto sme nedávno odovzdali do prevádzky aj novú okružnú križovatku pri Kapušanoch,“ poznamenali diaľničiari.
Výstavba trvá aj na trojkilometrovom úseku R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, kde upravujú podložie a budujú násyp cestného telesa budúcej preložky cesty prvej triedy. Taktiež realizujú mosty na budúcej rýchlostnej ceste aj na preložke cesty prvej triedy. „Čo sa týka inžinierskych sietí, aktuálne už sú zrealizované preložky káblov pre železnice, telekomunikačných operátov, preložky vodovodov. Aktuálne sa rieši preložka plynového potrubia a príprava likvidácie objavených nelegálnych skládok,“ opísala situáciu NDS.
