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NDS: Parkovať na diaľnici mimo parkovacej plochy je nebezpečné
Na otázku TASR, či spoločnosť má plán na riešenie nedostatočných kapacít odstavných plôch, uviedla, že jej cieľom je pracovať na vyššej dostupnosti služieb na existujúcich odpočívadlách.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 15. júla (TASR) - Parkovať na diaľnici mimo na to určených plôch je z bezpečnostného hľadiska nevhodné. Vodiči nákladných áut sú povinní naplánovať si svoje prestávky tak, aby neporušovali zákon o cestnej premávke a neohrozovali jej ďalších účastníkov. Uviedla to pre TASR mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v súvislosti so zaparkovanými kamiónmi mimo vyznačených parkovacích miest. Vodič osobného auta prišiel začiatkom júla po náraze do odstaveného nákladného vozidla na diaľnici D1 pri odpočívadle Turčianska Štiavnička o život.
„Národná diaľničná spoločnosť prevádzkuje 70 odpočívadiel naprieč celým Slovenskom. Väčšie odpočívadlá disponujú desiatkami až stovkami parkovacích miest s vyčleneným priestorom pre nákladné vozidlá. Tieto priestorovo štedrejšie odpočívadlá sa nachádzajú najmä v blízkosti hraničných priechodov či kľúčových dopravných uzlov, pričom jedným z dôvodov takéhoto umiestnenia je práve vytvorenie priestoru vodičom nákladných vozidiel na povinný odpočinok,“ uviedla NDS.
Na otázku TASR, či spoločnosť má plán na riešenie nedostatočných kapacít odstavných plôch, uviedla, že jej cieľom je pracovať na vyššej dostupnosti služieb na existujúcich odpočívadlách. „Plánuje sa aj rozšírenie siete odpočívadiel. Napríklad v rámci kysuckej D3, ktorá je aktuálne vo výstavbe, sú súčasťou stavby hneď dve odpočívadlá,“ vyhlásila.
Štátni diaľničiari poukázali, že bezdôvodné zastavenie alebo státie v jazdnom pruhu, prípadne obmedzenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je dopravný priestupok. Môže to viesť až k zákazu šoférovania na niekoľko rokov. Spoločnosť poukázala, že kontrola dodržiavania predpisov je úplne v kompetencii príslušných orgánov.
TASR oslovila i krajské policajné riaditeľstvá. Nitrianske a košické uviedlo, že doposiaľ neevidujú na svojom území problémy s týmto typom priestupkov. Trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová to vidí podobne. Poukázala však, že „policajti diaľničného oddelenia pravidelne vykonávajú hliadkovú činnosť, pričom počas nej nezistili výrazný problém s nesprávne odstavenými kamiónmi na tomto či inom odpočívadle v rámci svojho úseku diaľnice D1 a R1“. Bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek vyhlásil, že bratislavská polícia sa zaoberá aj týmito porušeniami pravidiel cestnej premávky, „a to v úzkej súčinnosti so správcami komunikácií, ktorí disponujú výstupmi z kamerových systémov na dotknutých úsekoch diaľnic“.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková poukázala, že ich krajský dopravný inšpektorát vykonáva opatrenia na kontrolu nákladných vozidiel stojacich na miestach, kde je to zakázané alebo nebezpečné. „Spoločne s NDS kontrolujeme vjazdy a výjazdy na odpočívadla. Tento problém bude pretrvávať až do úplného dobudovania diaľničnej siete spoločne s odstavnými plochami a odpočívadlami. Štatistiku k udeleným pokutám za takého priestupky neevidujeme,“ vyhlásila. Práve v Žilinskom kraji sa stala spomenutá dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 43-ročný muž.
Policajná hovorkyňa z Prešovského kraja Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že zastavenie a státie na neoznačenom mieste nie je v kraji častým priestupkom. Policajti tam evidujú doposiaľ 30 takýchto prípadov.
Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková upozornila, že polícia venuje každému takémuto prípadu osobitnú pozornosť. „Odťah je zabezpečovaný najmä prostredníctvom správcu komunikácie, pokiaľ vodič neodstráni odstavené vozidlo ihneď na mieste. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,“ uviedla.
V Trenčianskom kraji doteraz podľa miestnej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej nemuseli policajti vozidlá odťahovať, „nakoľko po výzve policajta kamión vždy preparkujú“. Dodala, že sa za uplynulé desiatky rokov počty parkovacích miest nezvýšili úmerne nárastu kamiónovej dopravy a „dokonca sa ešte znižujú budovaním elektronabíjačiek na úkor jestvujúcich parkovacích miest“.
Tragické následky mala 8. júla nočná dopravná nehoda na diaľnici D1 v katastri obce Turčianska Štiavnička v okrese Martin. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline informovalo, že zrážku s nákladným autom neprežil vodič osobného auta.
Šefčíková vtedy upresnila, že k nehode došlo pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Ružomberka. „Vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin mal prejsť do odbočovacieho jazdného pruhu, kde narazil do zadnej časti návesu odstavenej jazdnej súpravy. Po náraze vozidlo následne narazilo do zvodidiel a prevrátilo sa,“ uviedla.
„Národná diaľničná spoločnosť prevádzkuje 70 odpočívadiel naprieč celým Slovenskom. Väčšie odpočívadlá disponujú desiatkami až stovkami parkovacích miest s vyčleneným priestorom pre nákladné vozidlá. Tieto priestorovo štedrejšie odpočívadlá sa nachádzajú najmä v blízkosti hraničných priechodov či kľúčových dopravných uzlov, pričom jedným z dôvodov takéhoto umiestnenia je práve vytvorenie priestoru vodičom nákladných vozidiel na povinný odpočinok,“ uviedla NDS.
Na otázku TASR, či spoločnosť má plán na riešenie nedostatočných kapacít odstavných plôch, uviedla, že jej cieľom je pracovať na vyššej dostupnosti služieb na existujúcich odpočívadlách. „Plánuje sa aj rozšírenie siete odpočívadiel. Napríklad v rámci kysuckej D3, ktorá je aktuálne vo výstavbe, sú súčasťou stavby hneď dve odpočívadlá,“ vyhlásila.
Štátni diaľničiari poukázali, že bezdôvodné zastavenie alebo státie v jazdnom pruhu, prípadne obmedzenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je dopravný priestupok. Môže to viesť až k zákazu šoférovania na niekoľko rokov. Spoločnosť poukázala, že kontrola dodržiavania predpisov je úplne v kompetencii príslušných orgánov.
TASR oslovila i krajské policajné riaditeľstvá. Nitrianske a košické uviedlo, že doposiaľ neevidujú na svojom území problémy s týmto typom priestupkov. Trnavská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová to vidí podobne. Poukázala však, že „policajti diaľničného oddelenia pravidelne vykonávajú hliadkovú činnosť, pričom počas nej nezistili výrazný problém s nesprávne odstavenými kamiónmi na tomto či inom odpočívadle v rámci svojho úseku diaľnice D1 a R1“. Bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek vyhlásil, že bratislavská polícia sa zaoberá aj týmito porušeniami pravidiel cestnej premávky, „a to v úzkej súčinnosti so správcami komunikácií, ktorí disponujú výstupmi z kamerových systémov na dotknutých úsekoch diaľnic“.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková poukázala, že ich krajský dopravný inšpektorát vykonáva opatrenia na kontrolu nákladných vozidiel stojacich na miestach, kde je to zakázané alebo nebezpečné. „Spoločne s NDS kontrolujeme vjazdy a výjazdy na odpočívadla. Tento problém bude pretrvávať až do úplného dobudovania diaľničnej siete spoločne s odstavnými plochami a odpočívadlami. Štatistiku k udeleným pokutám za takého priestupky neevidujeme,“ vyhlásila. Práve v Žilinskom kraji sa stala spomenutá dopravná nehoda, pri ktorej zahynul 43-ročný muž.
Policajná hovorkyňa z Prešovského kraja Jana Ligdayová pre TASR uviedla, že zastavenie a státie na neoznačenom mieste nie je v kraji častým priestupkom. Policajti tam evidujú doposiaľ 30 takýchto prípadov.
Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková upozornila, že polícia venuje každému takémuto prípadu osobitnú pozornosť. „Odťah je zabezpečovaný najmä prostredníctvom správcu komunikácie, pokiaľ vodič neodstráni odstavené vozidlo ihneď na mieste. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,“ uviedla.
V Trenčianskom kraji doteraz podľa miestnej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej nemuseli policajti vozidlá odťahovať, „nakoľko po výzve policajta kamión vždy preparkujú“. Dodala, že sa za uplynulé desiatky rokov počty parkovacích miest nezvýšili úmerne nárastu kamiónovej dopravy a „dokonca sa ešte znižujú budovaním elektronabíjačiek na úkor jestvujúcich parkovacích miest“.
Tragické následky mala 8. júla nočná dopravná nehoda na diaľnici D1 v katastri obce Turčianska Štiavnička v okrese Martin. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline informovalo, že zrážku s nákladným autom neprežil vodič osobného auta.
Šefčíková vtedy upresnila, že k nehode došlo pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere do Ružomberka. „Vodič osobného motorového vozidla z doposiaľ presne nezistených príčin mal prejsť do odbočovacieho jazdného pruhu, kde narazil do zadnej časti návesu odstavenej jazdnej súpravy. Po náraze vozidlo následne narazilo do zvodidiel a prevrátilo sa,“ uviedla.