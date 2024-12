Národná diaľničná spoločnosť vyzýva vodičov na bezpečnú jazdu

Bratislava 22. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína vodičom, aby dbali na bezpečnú jazdu aj počas sviatkov. Zimné obdobie totiž prináša zvýšené nároky na bezpečnosť, obdobie pred sviatkami aj zvýšenie intenzity dopravy na diaľniciach. Do pozornosti im preto dáva niekoľko rád. Informuje o tom na sociálnej sieti.



"Každý úsek diaľnice sa môže stať rizikovým, ak nedodržiavate pravidlá cestnej premávky, preceňujete svoje schopnosti alebo podceníte prípravu vozidla na zimnú jazdu," podotýka NDS.



Vodiči by nemali zabúdať napríklad na to, že brzdná dráha môže byť v zime výrazne dlhšia ako na suchom povrchu vozovky. Kľúčové je preto dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od vozidiel pred sebou, ako aj primeranú rýchlosť. Na pamäti by mali taktiež mať, že brzdiť a zrýchľovať treba plynulo a treba sa vyhýbať prudkým pohybom volantu. Pozornosť treba venovať značkám a aktuálnym poveternostným podmienkam.



NDS takisto odporúča používať nízke prevodové stupne, pri jazde do kopca udržovať konštantnú rýchlosť a v prípade šmyku ubrať plyn a stlačiť spojkový pedál. Dávať pozor si treba na zvýšené riziko námrazy na mostoch a v okolí vodných plôch, ale taktiež bielej tmy. Medzi ďalšie rizikové úseky patria križovatky, predportálové časti tunelov, úseky stúpania a klesania i okolie zárubných múrov.



"Doprajte si počas jazdy oddych na niektorom z diaľničných odpočívadiel, kde sa môžete občerstviť a načerpať sily na ďalšiu cestu," dopĺňa NDS.