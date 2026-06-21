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Socha Kontakty mieru sa vracia na vstup do Bratislavy
Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môťovský.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Po rokoch bude vodičov pri vstupe do hlavného mesta znova vítať ikonická socha Kontakty mieru. Z dôvodu prvého rozšírenia diaľnice v roku 2009 sa demontovala. Dnes už stojí na novom mieste pri Zlatých pieskoch a opäť sa stáva súčasťou východného vstupu do Bratislavy. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na sociálnej sieti.
Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môťovský. Dielo z roku 1972 stálo pri diaľnici D1 približne od 70. rokov a patrilo k najvýraznejším symbolom vstupov do hlavného mesta.
Autorom 16-metrového diela je akademický sochár Vladimír Môťovský. Dielo z roku 1972 stálo pri diaľnici D1 približne od 70. rokov a patrilo k najvýraznejším symbolom vstupov do hlavného mesta.