NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru D1 pri Považskej Bystrici

Bratislava 18. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Považskej Bystrici. Uzavretý bude ľavý jazdný pás v úseku diaľničného mosta cez rieku Váh. Obmedzenie potrvá od 19. júna od 8.00 h až do 18. júla do 18.00 h. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



"Doprava na diaľnici bude čiastočne presmerovaná do pravého jazdného pásu, v ktorom budú vedené dva jazdné pruhy v smere do Žiliny a jeden v smere do Bratislavy. V ľavom jazdnom páse bude prejazdný jeden jazdný pruh (smer Bratislava), ktorý bude vedený okolo pracoviska," skonštatovala NDS.