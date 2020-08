NDS: Upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 smerom do Trnavy

Bratislava 28. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na blížiace sa dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy súvisiace so stavebnými prácami v okolí Triblaviny. Platiť by mali v sobotu (29.8.) od 8.00 do 16.00 h. TASR o tom informovala Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS.



"Z dôvodu realizácie stavby D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4, NDS čiastočne obmedzí dopravu v ľavom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu diaľnice D1 (v smere z Bratislavy do Trnavy) v mieste križovania D1/D4," priblížila Žgravčáková.



Práce budú prebiehať v strednom deliacom páse, doprava tak bude na približne 400-metrovom úseku vedená v dvoch jazdných pruhoch.