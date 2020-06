NDS upozorňuje na obmedzenia na D1 vo viacerých úsekoch

Bratislava 26. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na viacero obmedzení na diaľnici D1 vo viacerých úsekoch. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Bratislavská diaľničná estakáda Mierová - Senecká bude čiastočne uzavretá od piatka 22.00 h do pondelka (29. 6.) 6.00 h z dôvodu realizácie lokálnych opráv vozovky. Údržbové práce avizuje NDS v oboch jazdných pásoch v pravom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená okolo pracoviska v ľavom jazdnom pruhu.



Ďalšie obmedzenie sa týka úseku Važec – Mengusovce na približne 310,500 - 315,500 km. Na tomto úseku sa bude vykonávať oprava podjazdu Lučivná od soboty (27. 6.) 8.00 do 20.00 h v ľavom jazdnom páse. V pravom bude obmedzenie od nedele (28. 6.) 8.00 do 20.00 h. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po cestách I/18 a III/3060.



Mostné závery na diaľničnom moste Krupiansky potok bude NDS meniť v úseku medzi križovatkami Trnava a Hlohovec v kilometroch 53,300 až 56,500. Obmedzenie potrvá od soboty 27. júna od 7.00 h do 11. októbra do 18.00 h. Výmenu mostných záverov bude NDS realizovať v štyroch etapách po jednotlivých jazdných pruhoch. Doprava bude vedená v režime tri plus jeden pruh.



Údržbu vozovky bude NDS vykonávať aj na D1 v križovatkách Liptovský Mikuláš, Východná a v úseku pri Važci. Za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok bude doprava v úseku obmedzená najprv od 29. júna do 5. júla vo vybraných vetvách križovatky Liptovský Mikuláš. Obchádzková trasa nie je podľa NDS potrebná, križovatka bude v obmedzenom režime prejazdná.



Od 4. júla do 11. júla sa bude vykonávať údržba na križovatke Východná. Tá bude taktiež prejazdná v obmedzenom režime. Posledné obmedzenie, ktoré NDS avizuje, je na D1 v kilometroch 304,900 až 303,700 od 13. júla do 18. júla. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.