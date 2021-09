NDS upozorňuje na viacero opráv a obmedzení na rýchlostných úsekoch

Bratislava 17. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na viaceré obmedzenia na rýchlostných úsekoch. „Súvisia s opravami," objasňujú diaľničiari.



Na ceste I/16 pri Dvorníkoch budú opravovať mostné závery, práce budú trvať od soboty (18. 9.) od 7.00 h do nedele (19. 9.) do 18.00 h. „Doprava na moste bude vedená striedavo v jednom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou," uviedla NDS.



Od pondelka (20. 9.) začnú aj s opravou vozovky na diaľnici D1 na Liptove. Od 20. septembra do 2. októbra budú opravovať dvojkilometrový pás (km 267,500 – 265,500) v smere do Bratislavy. Od utorka 21. septembra do 3. októbra sa bude oprava týkať aj takmer trojkilometrového pásu (298,200 – 300,930) v smere na Poprad. V oboch prípadoch bude doprava vedená okolo pracoviska vo voľnom jazdnom pruhu.



Od nového pracovného týždňa sa čiastočne obmedzenie týka aj úseku D1 Drienovská Nová Ves – Ličartovce v okrese Prešov. Aj v tomto prípade príde k oprave vozovky v oboch smeroch. Doprava bude vedená okolo pracoviska vo voľnom jazdnom pruhu. „V prípade nepriaznivého počasia sa termíny ukončenia prác môžu predĺžiť," upozorňuje NDS.