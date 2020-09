Diaľničná spoločnosť plánuje od septembra jesennú údržbu tunelov

Bratislava 7. septembra (TASR) - Počas mesiacov september a október Národná diaľničná spoločnosť (NDS) postupne zrealizuje pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch Branisko, Svrčinovec, Poľana, Bôrik, Považský Chlmec, Horelica, Sitina a Šibenik. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



"Zameriame sa hlavne na nestavebnú údržbu stavebnej časti všetkých prevádzkovaných tunelov. Zároveň vykonáme údržbu a opravu ich technologického vybavenia," uviedla Žgravčáková. V tuneli Branisko dôjde aj k modernizácii uzatvoreného televízneho okruhu, výmene programovateľných riadiacich automatov a doplnené bude aj osvetlenie nášľapných plôch núdzových východov.



NDS informuje, že počas uzávery tunelov bude doprava presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. S úplnou uzáverou tunela Branisko je potrebné počítať od 19. do 27. septembra, tunely Svrčinovec a Poľana budú uzatvorené od 25. septembra od 7.00 h do 27. septembra do 22.00 h. Tunel Bôrik v smere do Žiliny bude uzatvorený od 2. októbra od 20.00 h do 4. októbra do 22.00 h. V smere do Prešova od polnoci 3. októbra do 22.00 h 4. októbra.



Cez tunel Považský Chlmec neprejdú vodiči od 8. októbra od 12.00 h do 11. októbra do 22.00 h. Tunel Horelica bude uzatvorený od 9. októbra od 22.00 h do 11. októbra do 22.00 h.



Tunel Sitina bude uzatvorený v štyroch termínoch. Prvý termín uzatvorenia je naplánovaný od 16. októbra od 22.00 h do 17. októbra do 10.00 h, následne sa tunel uzatvorí opäť v tento deň od 22.00 h do 18. októbra do 11.00 h. Uzatvorený bude aj od 23. októbra od 22.00 h do 24. októbra do 10.00 h, následne od 22.00 h do 25. októbra do 10.00 h.



Vodiči neprejdú tunelom Šibenik v smere do Žiliny od polnoci 24. októbra do 25. októbra do 16.00 h. V smere do Prešova bude tunel uzatvorený rovnako od polnoci 24. októbra do 25. októbra do 18.00 h.