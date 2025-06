NDS v sobotu uzavrie zjazd z D1 na D4 v smere z Trnavy do Rače

Bratislava 19. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu (21. 6.) uzavrie zjazd z diaľnice D1 na diaľnicu D4 v smere z Trnavy do Rače. Cestári tak budú môcť pracovať na budúcom napojení novej diaľničnej vetvy na tejto križovatke. TASR o tom vo štvrtok informovala mediálna komunikácia NDS.



„Najvýznamnejšia investícia do cestnej infraštruktúry na západe Slovenska v dohľadnej dobe prinesie ďalšie dopravné prepojenie diaľnice D1 pri Bratislave a obchvatu hlavného mesta. Motoristi sa budú čoskoro môcť priamo a pohodlne napojiť na obchvat aj od Trnavy,“ uviedla spoločnosť.



Uzáveru diaľničiari naplánovali na sobotu od 6.00 h do neskorých večerných hodín. „Súbežne sa na niekoľko hodín v sobotu obmedzí aj pravý jazdný pruh D1 v smere do Bratislavy pred križovatkou D1D4,“ upozornili. Na úseku budú cestári podľa NDS vykonávať práce na vodorovnom dopravnom značení a osádzať veľkoplošné značenie.