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VIDEO: V tuneli Sitina sa uskutočnilo nočné taktické cvičenie
Počas fingovanej nočnej nehody v Sitine vodič v mikrospánku nečakane prešiel do druhého jazdného pruhu a zrazil sa s iným osobným autom, opísala NDS.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - V tuneli Sitina sa uskutočnilo nočné taktické cvičenie. Išlo o fiktívnu hromadnú nehodu, ktorú spôsobil mikrospánok vodiča. Autenticitu komplikovanej hromadnej zrážky vozidiel i autobusu doplnilo fingované zadymenie tunela. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Počas fingovanej nočnej nehody v Sitine vodič v mikrospánku nečakane prešiel do druhého jazdného pruhu a zrazil sa s iným osobným autom, opísala NDS. Jedno z áut sa prevrátilo a zablokovalo celú šírku vozovky. Druhé z áut narazilo do steny tunela a začalo dymiť. Priblížila ďalej, že k nehode sa blížil aj autobus, ktorého vodič síce spozornel, ale nestihol ubrzdiť a zabrániť tak ďalšej zrážke. Narazil do steny tunela.
„K nehode s fatálnymi dôsledkami môže dôjsť aj v časoch, keď doprava nie je priveľmi frekventovaná. Práve vtedy pozornosť motoristov klesá a keď sa k tomu pridá aj nedostatok oddychu, môže to mať smrteľné následky,“ uviedli diaľničiari.
Najdôležitejšou veličinou pri takejto nehode je pre operátorov čas, tvrdí podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. „Vzácne minúty dokážu zachrániť ohrozené životy, čo obzvlášť platí pri udalostiach, kde sa ku komplikovanej nehode pridá ešte aj potenciálny požiar. Preto máme v našich tuneloch najmodernejšie dostupné technické vybavenie a kamerový systém,“ skonštatoval Droppa. Dodal, že len čo operátor zbadá niečo, čo sa vymyká normálu, prijíma konkrétne opatrenia.
Počas tejto fiktívnej nehody operátor okamžite uzavrel vjazd do tunela a aktivoval požiarny režim, keďže jedno z vozidiel dymilo. Takisto okamžite zapol hlásenia do FM rádia a tunelového rozhlasu, ktoré vyzývali osoby v tuneli, aby ho okamžite opustili, ozrejmila NDS. Operátor následne zavolal záchranné zložky. „Ak sa motorista ocitne v takejto situácii, dôležité je zachovať chladnú hlavu a riadiť sa pokynmi z tunelového rozhlasu alebo záchranných zložiek. Samozrejme, podľa správnosti majú účastníci, ktorí sú toho schopní, pomôcť ostatným zraneným, pokiaľ tým neohrozia seba,“ povedal Droppa.
Diaľničiari pokračujú, že účastník nehody v Sitine prostredníctvom SOS kabíny poskytol operátorovi informácie o počte a stave osôb, ktoré sa nachádzali v havarovaných vozidlách. „Takáto podrobná informácia je dôležitá pre zasahujúce zložky, ktoré okamžite vysielajú väčší počet zasahujúcich jednotiek a účastník tak vie dopomôcť k rýchlejšej záchrane ľudských životov,“ doplnil Droppa.
Počas fiktívnej hromadnej nehody sa podľa NDS zranilo 15 ľudí ľahko, deväť stredne ťažko a šesť ľudí bolo ťažko zranených, jeden človek zomrel. Na cvičení sa overilo nielen stavebno-technologické vybavenie tunela, ale aj vzájomná spolupráca jednotlivých záchranných zložiek, zdolanie požiaru v tuneli, postup pri udalosti s hromadnými zraneniami aj presun pacientov a aktivácia traumaplánu na urgentných príjmoch v bratislavských nemocniciach.
Počas fingovanej nočnej nehody v Sitine vodič v mikrospánku nečakane prešiel do druhého jazdného pruhu a zrazil sa s iným osobným autom, opísala NDS. Jedno z áut sa prevrátilo a zablokovalo celú šírku vozovky. Druhé z áut narazilo do steny tunela a začalo dymiť. Priblížila ďalej, že k nehode sa blížil aj autobus, ktorého vodič síce spozornel, ale nestihol ubrzdiť a zabrániť tak ďalšej zrážke. Narazil do steny tunela.
„K nehode s fatálnymi dôsledkami môže dôjsť aj v časoch, keď doprava nie je priveľmi frekventovaná. Práve vtedy pozornosť motoristov klesá a keď sa k tomu pridá aj nedostatok oddychu, môže to mať smrteľné následky,“ uviedli diaľničiari.
Najdôležitejšou veličinou pri takejto nehode je pre operátorov čas, tvrdí podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. „Vzácne minúty dokážu zachrániť ohrozené životy, čo obzvlášť platí pri udalostiach, kde sa ku komplikovanej nehode pridá ešte aj potenciálny požiar. Preto máme v našich tuneloch najmodernejšie dostupné technické vybavenie a kamerový systém,“ skonštatoval Droppa. Dodal, že len čo operátor zbadá niečo, čo sa vymyká normálu, prijíma konkrétne opatrenia.
Počas tejto fiktívnej nehody operátor okamžite uzavrel vjazd do tunela a aktivoval požiarny režim, keďže jedno z vozidiel dymilo. Takisto okamžite zapol hlásenia do FM rádia a tunelového rozhlasu, ktoré vyzývali osoby v tuneli, aby ho okamžite opustili, ozrejmila NDS. Operátor následne zavolal záchranné zložky. „Ak sa motorista ocitne v takejto situácii, dôležité je zachovať chladnú hlavu a riadiť sa pokynmi z tunelového rozhlasu alebo záchranných zložiek. Samozrejme, podľa správnosti majú účastníci, ktorí sú toho schopní, pomôcť ostatným zraneným, pokiaľ tým neohrozia seba,“ povedal Droppa.
Diaľničiari pokračujú, že účastník nehody v Sitine prostredníctvom SOS kabíny poskytol operátorovi informácie o počte a stave osôb, ktoré sa nachádzali v havarovaných vozidlách. „Takáto podrobná informácia je dôležitá pre zasahujúce zložky, ktoré okamžite vysielajú väčší počet zasahujúcich jednotiek a účastník tak vie dopomôcť k rýchlejšej záchrane ľudských životov,“ doplnil Droppa.
Počas fiktívnej hromadnej nehody sa podľa NDS zranilo 15 ľudí ľahko, deväť stredne ťažko a šesť ľudí bolo ťažko zranených, jeden človek zomrel. Na cvičení sa overilo nielen stavebno-technologické vybavenie tunela, ale aj vzájomná spolupráca jednotlivých záchranných zložiek, zdolanie požiaru v tuneli, postup pri udalosti s hromadnými zraneniami aj presun pacientov a aktivácia traumaplánu na urgentných príjmoch v bratislavských nemocniciach.