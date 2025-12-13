< sekcia Slovensko
NEBESKÉ DIVADLO: Na oblohe možno pozorovať meteorický roj Geminíd
Podmienky na pozorovanie Geminíd sú v tomto roku priaznivé.
Autor TASR
Bratislava 13. decembra (TASR) - Na oblohe možno do 17. decembra pozorovať meteorický roj Geminíd. Najviac meteorov bude na oblohe v noci zo soboty na nedeľu (14. 12.). Informovala o tom Slovenská akadémia vied (SAV) na svojom webe.
Podmienky na pozorovanie Geminíd sú v tomto roku priaznivé. „Mesiac je počas maxima tri dni po poslednej štvrti. Radiant (miesto, z ktorého meteory zdanlivo vyletujú) leží v súhvezdí Blížencov. V maxime je možné vidieť až 70 meteorov za hodinu,“ uviedla akadémia.
Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV priblížil, že ide o veľmi koncentrovaný roj. Z fotografických pozorovaní podľa neho vychádza priemer roja v medziplanetárnom priestore len 22 miliónov kilometrov. Na porovnanie - priemer meteorického roja Orioníd, čo je roj Halleyho kométy, je 56 miliónov kilometrov.
