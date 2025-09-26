< sekcia Slovensko
NEBEZPEČNÉ KLIEŠTE: Tento rok evidujú 3127 prípadov lymskej boreliózy
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tomto roku zaevidoval 3127 prípadov lymskej boreliózy a 158 prípadov kliešťovej encefalitídy. Pripomína preto viaceré odporúčania ako znížiť riziko zaklieštenia. Úrad o tom informoval na webe.
„Od začiatku roka k 17. 9. 2025 evidujeme 158 prípadov kliešťovej encefalitídy (chorobnosť 2,91/100.000), čo predstavuje v porovnaní s rokom 2024 (za rovnaké obdobie) pokles v počte prípadov aj v chorobnosti (170 prípadov, chorobnosť 3,13/100.000),“ ozrejmil úrad.
Varuje, že vírus sa môže prenášať aj pitím čerstvého, tepelne nespracovaného ovčieho či kozieho mlieka alebo konzumáciou výrobkov z takéhoto mlieka, ako sú napríklad syry alebo bryndza. Preto odporúča konzumovať pasterizované výrobky. ÚVZ zároveň pripomína, že najspoľahlivejšou ochranou pred kliešťovou encefalitídou je očkovanie.
„Kliešťová encefalitída (KE) je vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Dlhodobé následky KE môžu byť rôzneho charakteru, a to najmä neurologického (bolesti hlavy, únava, pocity znecitlivenia, mravčenia, porucha pamäti/koncentrácie - zhoršenie motorických funkcií, dlhotrvajúce kognitívne ťažkosti, ochrnutie). Ochorenie môže v rizikových prípadoch skončiť úmrtím,“ ozrejmil ÚVZ.
Naopak, v prípade lymskej boreliózy sa počet prípadov za rovnaké obdobie minulého roku zvýšil. „Od začiatku roka k 17. 9. 2025 evidujeme 3127 prípadov lymskej boreliózy, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2024 (za rovnaké obdobie) nárast v počte prípadov aj v chorobnosti (2529 prípadov),“ priblížil úrad.
Poukázal na to, že očkovanie proti lymskej borelióze neexistuje a lieči sa podávaním antibiotík. „Lymská borelióza je bakteriálne ochorenie, ktoré ak sa nelieči včas, môže spôsobiť závažné a dlhodobé komplikácie, a to neurologické (široké spektrum od bolesti hlavy až po meningitídu, ochrnutia), kardiovaskulárne, postihnutia kĺbov (chronické bolesti svalov a kĺbov), autoimúnne ochorenia, psychické problémy,“ doplnil ÚVZ.
Varuje, že riziko zaklieštenia netreba podceňovať ani v jesenných mesiacoch. Odporúča vyhýbať sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ako sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či krovie. Pozor treba dať aj pri mestskej zeleni, teda v parkoch, záhradách či na cintorínoch. V prírode radí nosiť uzavretú obuv a vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, hlavne dlhé nohavice a ponožky. Odporúča tiež používať repelenty a po príchode domov si dôkladne prekontrolovať celé telo.
