Nedá sa vylúčiť, že konferencia potrvá dlhšie, hovorí Vargová

Brusel 2. decembra (TASR) - Do Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) je naplno zapojená aj Rada EÚ, čiže inštitúcia, ktorá zastupuje záujmy členských štátov Únie. Podľa pôvodných zámerov by sa konferencia mala skončiť na jar budúceho roka, počas nadchádzajúceho francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ. Nie je však vylúčené, že sa "nejakým spôsobom nepredĺži" až po české predsedníctvo. V rozhovore pre TASR to uviedla vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Petra Vargová.



Usporiadať dvojročnú konferenciu, ktorá otvoreným dialógom s občanmi načrtne ďalší vývoj Európy, navrhol krátko po brexite francúzsky prezident Emmanuel Macron. Podľa Vargovej by bolo symbolické, aby práve počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ konferencia dospela do štádia jasných a konkrétnych odporúčaní, ktorými sa budú ďalej zaoberať inštitúcie EÚ. Konferencia sa však pre pandémiu koronavírusu začala s ročným oneskorením. V tejto chvíli je podľa Vargovej otázne, či kratší čas bude stačiť na zozbieranie a sumarizáciu občianskych podnetov a návrhov.



Vargová uviedla, že doterajšie fázy CoFoE sa ešte nedostali do konkrétnejšej formy odporúčaní. Pretrvávajúca pandemická situácia dokonca viedla k odkladu prvého zasadnutia občianskeho panelu, ktorý sa mal konať začiatkom decembra v Dubline.



Podľa Vargovej aj naďalej "platí ambícia" ukončiť konferenciu na jar 2022, avšak v diplomatických kuloároch sa už hovorí aj o možnosti, že by sa CoFoE "mohla potiahnuť aj dlhšie", do druhého polroka 2022. Česi prevezmú predsednícku štafetu od Francúzska od 1. júla 2022.



"Toto sú zatiaľ nepotvrdené informácie. Uvidíme ako pandémia umožní vygenerovať nejaké výsledky a či mnohé podujatia alebo konferencie, ktoré boli aj na Slovensku naplánované, bude možné usporiadať za prítomnosti ich účastníkov. To by mohlo mať dopad na konkrétne výsledky a z tohto dôvodu si viem predstaviť, že by sa konferencia mohla predlžovať, ale zatiaľ tieto informácie nie sú potvrdené," upozornila Vargová.



V hre je aj "istý politický faktor", ktorým sú aprílové prezidentské voľby vo Francúzsku. Ak by v nich nevyhral Macron, ktorý podporuje CoFoE, bude záležať od nového prezidenta či prezidentky ako chce ešte počas francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ konferenciu riešiť a akú prioritu jej určí, myslí si vedúca Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.



Vargová však súhlasí s výzvami predstaviteľov viacerých občianskych či mimovládnych organizácií, že CoFoE by mala nejakým spôsobom pokračovať aj po jej oficiálnom ukončení. Podľa jej slov by to nemalo byť len tak, že občania dostanú "len jeden rok priestor na vyjadrenie svojich názorov", a potom sa digitálna platforma, kde prezentujú svoje nápady a návrhy skončí.



"Táto debata by mala zmysel a tá digitálna platforma by mala aj naďalej fungovať a dávať priestor na vyjadrenie názorov a zároveň by mala byť spôsobom ako sa občanom venovať," odkázala veľvyslankyňa.



Zároveň však upozornila, že občania už teraz majú istý vplyv na dianie v EÚ. Sú tu európske iniciatívy občanov a Európska komisia pri svojich legislatívnych návrhoch formou verejných konzultácií dáva priestor sa vyjadriť aj občanom, organizáciám a rôznym zainteresovaným stranám.



"Istá forma komunikácie s občanmi už existuje, ale bolo by zaujímavé, keby sa tomu dala nejaká forma a tá by mohla vychádzať zo skúseností z využitia digitálnej platformy, na ktorú si občania zvykli práve počas Konferencie o budúcnosti Európy," skonštatovala Vargová.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)