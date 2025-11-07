< sekcia Slovensko
Nedeľný Koncert bez potlesku zaznel aj v Dome umenia Piešťany
Ako ďalej približuje filharmónia, program koncertu je mozaikou kratších meditatívnych častí z diel mnohých skladateľov viacerých štýlových období.
Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenský komorný orchester pripravil aj v 77. sezóne Koncert bez potlesku. Uskutoční sa v nedeľu 9. novembra o 16.00 h v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie (SF). Premiéra koncertu zaznela vo štvrtok (6. 11.) v Dome umenia Piešťany. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.
„Naše životy sprevádzajú chvíle, keď nemáme dôvod na radosť, oslavu či potlesk. V hudbe je veľa kompozícií, ktoré sú pre tieto situácie vhodným sprievodcom. Tak sa zrodila myšlienka Koncertu bez potlesku,“ hovorí Ewald Danel, umelecký vedúci komorného orchestra.
Ako ďalej približuje filharmónia, program koncertu je mozaikou kratších meditatívnych častí z diel mnohých skladateľov viacerých štýlových období. Zaznejú diela Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Viliama Figuša-Bystrého, Štefana Németha-Šamorínskeho, Igora Garvanského, Mareka Brezovského či Franza Schuberta.
„Chorálová fantázia B dur, op. 2 Igora Garvanského bude spomienkou na mladého nádejného skladateľa, ktorý zahynul pred 20 rokmi počas študijného pobytu v Rakúsku. Skladbou Miniatúra pre sláčikový orchester si spomenieme na Mareka Brezovského, ktorý za krátkych 20 rokov stihol vytvoriť diela spadajúce do sféry klasickej i populárnej hudby,“ uvádza SF k nedeľnému koncertu, ktorý „bude zastavením a zamyslením sa, novembrovou hudobnou meditáciou“ v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.
