Nedostatky cezhraničného prevozu odpadu orgány riešia

Bratislava 4. augusta (TASR) - Priestor na zlepšenie kontroly cezhraničného prevozu odpadu vidia Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) aj Finančná správa (FS) SR. Tvrdia, že nedostatky, na ktoré upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), už odstránili, alebo na tom pracujú. Finančná správa deklarovala zámer zefektívniť proces kontroly. Inšpekcia hovorí, že k zlepšeniu by prispelo, ak by orgány mali aj dostatočné kapacity.



FS podľa slov jej hovorkyne Martiny Rybanskej už prijala viaceré opatrenia na odstránenie nedostatkov. Ako príklad uviedla, že po ich požiadavke MŽP určilo hraničný priechod Maťovské Vojkovce ako ďalší osobitný colný úrad na tieto úkony. Dodala, že príslušné colné úrady upozornili na dodržiavanie správnych postupov pri cezhraničnom pohybe odpadov zaradených do tzv. "Zeleného zoznamu" a na zintenzívnenie cielených kontrol.



Kontrolnú činnosť zameranú na cezhraničný pohyb odpadov koordinuje SIŽP. "Postupuje sa výlučne v súlade s platnou legislatívou a každý pohyb cezhraničného odpadu sa aj prísne monitoruje a kontroluje," tvrdí jej hovorkyňa Tamara Lesná. Skonštatovala, že zo strany SIŽP boli zistené najmenšie nedostatky, ktoré už odstránili. Dodala, že vždy je priestor na zlepšenie a "tomu by napomohlo hlavne to, ak by dotknuté orgány mali dostatočné personálne a technické kapacity."



Envirorezort pripomenul, že SIŽP zriadila pracovnú skupinu so zastúpením ministerstva aj Finančného riaditeľstva SR s cieľom podieľať sa na riešení otázok v oblasti cezhraničného pohybu nelegálnych odpadov, vzájomnej výmeny a zdieľania informácií, týkajúcich sa nielen legislatívnych zmien, ale aj skúseností z praxe. Ministerstvo deklarovalo, že bude podnecovať zlepšovanie kontroly a ochrany Slovenska pred nelegálnym importom odpadov, zodpovednosť však podľa neho nesú colné úrady a hraničná polícia.



NKÚ po kontrolnej akcii v tejto súvislosti za roky 2015 - 2019 hovorí o viacerých negatívnych zisteniach. Napríklad o chýbajúcich váhach na hraniciach či o nastavení colných kontrol tak, že umožňovali prepraviť odpad bez príslušnej dokumentácie, ale aj o zlyhaní komunikácie medzi kompetentnými orgánmi. Konštatuje, že slovenským orgánom chýbajú presné a spoľahlivé údaje o prevoze nebezpečného a iného odpadu cez štátne hranice.