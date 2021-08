Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Zvolen 5. augusta (TASR) – Nedostatočný príjem tekutín oslabuje celý ľudský organizmus, upozorňuje na to zvolenská nemocnica.informovala TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.doplnila vrchná sestra interného oddelenia zvolenskej nemocnice Zuzana Bukovcová s tým, že koľko by mal človek denne vypiť, závisí predovšetkým od hmotnosti tela. Patria sem aj zdravotná kondícia, telesná výkonnosť, vek, stravovacie návyky a tiež teploty a vlhkosti prostredia. „Platí pravidlo, že na každých desať kilogramov hmotnosti by sme mali vypiť tri decilitre vody, avšak bez výraznejšej telesnej námahy a vonkajších horúčav,“ zhrnula.Podľa nej dodržiavanie pitného režimu pomáha pri chudnutí, pretože zlepšuje trávenie vďaka zrýchleniu metabolických procesov. Nedochádza tak k zadržiavaniu vody, čo prispieva k optimálnemu vylučovaniu odpadových látok a toxínov z organizmu.spomenula s tým, že keď už máme pocit smädu, je už neskoro.Pripomenula tiež, že dehydratácia znižuje pozornosť, vytrvalosť, koncentráciu, kognitívne funkcie, pocit pohody a zvyšuje sa riziko úrazu. Príznakmi dehydratácie sú bolesť hlavy, pocit malátnosti, zvýšená pulzová frekvencia, znížený krvný tlak a kolaps.zdôraznila s tým, že vhodnými zdrojmi tekutín sú aj ovocie a zelenina, napríklad melón, uhorky, jahody, ale aj citrusy.podotkla a dodala, že káva obsahuje kofeín, ktorý zvyšuje tvorbu moču a v zásade tak neovplyvňuje hydratáciu zdravého človeka.ukončila Bukovcová.