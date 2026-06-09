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NEHODA NA D1: Diaľnica pri Ilave je neprejazdná

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Vodiči musia počítať so zdržaním. Na úseku sa tvoria kolóny.

Autor TASR
,aktualizované 
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Ilava 9. júna (TASR) - Doprava na diaľnici D1 v katastri mesta Ilava v smere na Žilinu je na 142. kilometri aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste sú hliadky polície, ktoré vykonávajú odklon cez odpočívadlo Prejta. Vodiči musia počítať so zdržaním. Na úseku sa tvoria kolóny. Je potrebné rešpektovať pokyny polície.

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