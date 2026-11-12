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NEHODA NA D1: Tunel Branisko je uzavretý obojsmerne

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Na snímke tunel Branisko. Foto: TASR - Roman Hanc

Obchádzková trasa je vedená po ceste I/18.

Autor TASR
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Branisko 12. novembra (TASR) - Z dôvodu udalosti v cestnej premávke na diaľnici D1 v smere z Prešova na Poprad je tunel Branisko uzavretý v oboch smeroch. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informuje na sociálnej sieti. Zelená vlna STVR na sociálnej sieti uvádza, že tam došlo k zrážke dvoch áut.

„Obchádzková trasa je vedená po ceste I/18. Na mieste sa nachádza hliadka dopravnej polície,“ informuje polícia.

Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície.


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