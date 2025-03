NEHODA NA D1: Zrazilo sa tam viacero áut, zdržíte sa asi 50 minút

Bratislava 12. marca (TASR) - Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca na konci odbočovacieho pruhu do Vajnôr hlásia vodiči zrážku viacerých vozidiel. Rátať treba s 50-minútovým zdržaním. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.



Vodiči upozorňujú na zdržanie aj na starej Seneckej ceste.



Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na svojom webe zjazdnosť.sk na zníženú dohľadnosť pre hmlu. Dohľadnosť do 50 metrov je v lokalitách Záborské a Čertovica a do 100 metrov v lokalitách Ilava, Považská Teplá, Považská Bystrica, Hričovské Podhradie a Makov.



"Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je suchý až mokrý," uviedla SSC.