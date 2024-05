Nehoda slovenského autobusu: V Rakúsku je zranených najmenej 10 ľudí

Salzburg 11. mája (TASR) - Najmenej desať osôb utrpelo zranenia krátko pred polnocou v noci na sobotu pri nehode autobusu so slovenskou poznávacou značkou na diaľnici v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko. TASR informuje podľa agentúry APA a stanice ORF.



Nehoda sa stala pri obci Thalgau. Autobus smeroval do Viedne a vodičom bol 57-ročný Slovák. Narazil do betónovej zábrany oddeľujúcej jazdné pruhy v úseku, kde sa uskutočňujú práce na ceste. Diaľnica bola v mieste nehody uzavretá na približne šesť hodín.



Na mieste zasahovalo viacero sanitiek a vozidiel záchranných zložiek i hasiči. Zranené osoby boli prevezené do nemocníc. Stav troch z nich je vážny.



Rýchlosť autobusu bola v čase nehody približne 100 kilometrov za hodinu, píše APA. Najvyššia povolená rýchlosť v tomto úseku je však 60 kilometrov za hodinu. Úrady príčiny nehody vyšetrujú. Miestna polícia uviedla, že vodič nebol pod vplyvom alkoholu, dodáva APA.