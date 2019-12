KOMPLIKÁCIE NA SLOVENSKÝCH CESTÁCH: Spadnutý strom, havárie a kolóny

Bratislava 20. decembra (TASR) - Veľkú ostražitosť šoférov si vyžaduje aktuálna situácia na Devínskej ceste v Bratislave. Zelená vlna RTVS informuje, že pred kameňolomom v smere do centra cestu blokuje spadnutý strom, zbadať ho je možné až na poslednú chvíľu.



Vzhľadom na víkend pred Vianocami je počas piatku na cestách celého Slovenska intenzívna premávka, na viacerých miestach ju komplikujú dopravné nehody. Zelená vlna informuje napríklad o nehode dvoch áut na Svitskej ulici v Poprade, takisto dve autá sa zrazili na výjazde z Lokce do Námestova, v Košiciach na Južnej triede smerom von z mesta sa zrazilo auto s električkou. "Za Ružomberkom smerom do Liptovského Mikuláša havarovalo osobné auto, v kolóne stratíte asi 20 minút, zdržíte sa aj v opačnom smere asi 15 minút," pridáva dopravné spravodajstvo RTVS.



Situáciu na strednom a východnom Slovensku komplikuje aj hustá hmla, Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk konkretizuje, že v okolí Rimavskej soboty je dohľadnosť znížená na 200 m.