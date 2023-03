Nelegálna migrácia na území SR vlani medziročne stúpla o 602 percent

Bratislava 15. marca (TASR) – Od januára do novembra 2022 dosiahla sekundárna nelegálna migrácia na území SR o 602 percent vyššiu úroveň ako v rovnakom období roku 2021. Uvádza to ministerstvo vnútra v správe o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca SR za rok 2022. Vláda zobrala v stredu správu na vedomie.



Správa pri náraste nelegálnej migrácie poukazuje na to, že najväčší podiel na počte zadržaných cudzincov v rámci celkovej nelegálnej migrácie tvoria najmä prípady tranzitnej migrácie zo západného Balkánu. "Ide o počty, ktoré výrazne presahujú stav sekundárnej tranzitnej migrácie počas tzv. migračnej krízy v roku 2015," upozornil hlavný hraničný splnomocnenec SR Róbert Gucký.



V správe takisto pripomenul, že SR v snahe znížiť tlak nelegálnej migrácie po dohode s maďarskou stranou zvýšila počty spoločných hliadok na maďarskom území na hlavných dopravných ťahoch, ako aj vo vlakoch a na železničných staniciach." Vyslala tiež 39 príslušníkov Policajného zboru do spoločných hliadok na maďarské územie a ďalších 30 príslušníkov Policajného zboru do operácie Frontexu v krajinách západného Balkánu," dodal Gucký.



Upozornil, že riešenie nárastu nelegálnej migrácie sa musí riešiť predovšetkým zvýšenou ochranou vonkajšej schengenskej hranice. Spolu s hraničnými splnomocnencami susedných krajín takisto zvýrazňuje potrebu zefektívniť návraty migrantov do krajín pôvodu a tranzitu, a to najmä väčším zapojením agentúry Frontex do ich realizácie. Rovnako počas minuloročných rokovaní akcentovali zefektívniť spoluprácu operatívnych zložiek a dbať na pravidelnú a včasnú výmenu informácií týkajúcich sa prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi, nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.



Hlavný hraničný splnomocnenec v správe takisto poukazuje na nevyhnutnosť aktualizovať dohodu medzi vládou SR a vládou ČR o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici a to v súvislosti s problémami, ktoré sa vyskytli pri implementácii a vykonávaní tejto readmisnej dohody v minulom roku.