OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 23. januára (TASR) – Novinky z oblasti psychologického trileru, severského krimi, temného príbehu či zdravia a výživy z pera zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Román Aféra pána Christieho od americkej autorky Niny de Gramont vychádza zo skutočnej udalosti, dodnes neobjasneného zmiznutia slávnej autorky detektívnych románov. Píše sa rok 1926, Agatha Christie stojí na prahu sľubnej spisovateľskej kariéry a užíva si život londýnskej smotánky. K Nan O'Deaovej však osud nebol až taký veľkorysý. V mladosti utiekla pred prísnou výchovou v Londýne do Írska, kde spoznala lásku, ale aj krutosť ľudského údelu. Po návrate do Londýna sa vpletie do života slávnej spisovateľke, no nielen preto, lebo sa stane milenkou jej manžela. Nan je totiž presvedčená, že Agatha má niečo, čo jej nepatrí.



Nórska autorka Helene Flood prichádza s novinkou Milenec. Kriminálna zápletka začína brutálnou vraždou Jorgena, ktorý mal pomer s Rikke. Faktom je, že Rikke s manželom žijú v tom istom bytovom dome ako obeť, preto sú rovnako ako ostatní susedia podrobení policajnému výsluchu. Rikke svoj románik zatají. Uvedomuje si, že nie je rozumné pred políciou niečo skrývať. Keby ju pristihli pri klamstve, určite by ju podozrievali aj z vraždy. Nechce však riskovať manželstvo, a tak sa čoraz viac zamotáva do vlastných lží.



Komnata ozvien z pera írskeho spisovateľa Johna Boyneho je temný, satirický príbeh o dysfunkčnej rodine a súčasnej spoločnosti, v ktorej na zničenie života postačuje mobilný telefón a pripojenie na internet. George Cleverly má šesťdesiat rokov, je uznávaný moderátor, postojovo ukotvený v ľavicovom liberalizme, tak trochu voľnomyšlienkar. Spraví chybu – v BBC nesprávnym zámenom označí recepčného preoperovaného z muža na ženu. Nielen to rozpúta kolobeh udalostí, ktoré prevrátia na ruby jeho život a životy všetkých členov rodiny Cleverlyovcov.



Maggie Moon je autorkou príručky Výživa pre zdravú myseľ. Uvádza, ako si posilniť svoj mozog pomocou nového prelomového spôsobu stravovania, ktorý preukázateľne pomáha udržiavať bystrú myseľ aj vo vyššom veku. Užívať si pribúdajúce roky znamená starať sa o mozog rovnako ako o telo. To, čo zjete dnes, pomôže vašim kognitívnym schopnostiam neskôr. Alebo im to uškodí. Kniha zrozumiteľným spôsobom objasňuje vedecké poznatky o duševnej kondícii človeka.