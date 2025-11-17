Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 17. november 2025
NEMÁTE HO DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečný výrobok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ide o sklenený pohár s kvetinovým vzorom. Obsahuje zvýšený obsah kadmia a olova.

Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nevyhovujúcim výrobkom pôvodom z Číny. Ide o sklenený pohár s kvetinovým vzorom. Obsahuje zvýšený obsah kadmia a olova. TASR o tom informovali z odboru komunikácie úradu.

„Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prijíma opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR, výrobok bude hlásený do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF,“ priblížili.

Z ÚVZ však upozornili na to, že výrobok sa ešte môže nachádzať na trhu v SR. „Spotrebiteľom odporúčame, aby si ho nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja,“ dodali.


Foto: TASR - ÚVZ SR
