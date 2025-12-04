Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEMÁTE HO DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečný výrobok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku.

Bratislava 4. decembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na ďalší nebezpečný výrobok, tentoraz sklenený pohár zdobený kvetmi, hubami a listami z Číny. Dôvodom je migrácia olova a kadmia. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.

O nevyhovujúcom výrobku dostal ÚVZ SR oznámenie cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF z Poľska. „Poľský dovozca dodal uvedený výrobok do skladov a predajní Sinsay vo viacerých štátoch vrátane SR,“ uviedol Eliáš.

ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. Spotrebiteľom zároveň odporúča, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.

Foto: TASR - ÚVZ SR
