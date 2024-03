NEMÁTE HO DOMA? ÚVZ upozorňuje na nevyhovujúci plech na pečenie

Bratislava 28. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok, a to plech na pečenie. Pri jeho analýze bolo zistené odlupovanie vonkajšieho povlaku. TASR o tom informovali z odboru komunikácie ÚVZ SR.



"ÚVZ dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá informačné oznámenie z Rakúska o nevyhovujúcom výrobku plech na pečenie 28,2 x 15,4 x 7 cm, značka pepco HOME, EAN kód 2200134884561, iné označenie Art. Nr. SKU 34884501 STYLE 348845, výr. č. ORD00851338_01, krajina pôvodu Čína," spresnili.



Výrobok dodali aj do predajní Pepco na Slovensku. ÚVZ v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu. "Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať na trhu v SR, odporúčame spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja," dodali.