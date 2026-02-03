Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Slovensko

NEMÁTE ICH DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečné výrobky

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Výrobky sa vyskytujú na slovenskom trhu, upozornil ÚVZ.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili do systému Safety Gate Rapex - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Výrobky sa vyskytujú na slovenskom trhu, upozornil ÚVZ. „Výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zložku Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od 1. septembra 2025 zakázané,“ uviedol.
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov