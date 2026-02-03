< sekcia Slovensko
NEMÁTE ICH DOMA? Hygienici upozorňujú na nebezpečné výrobky
Výrobky sa vyskytujú na slovenskom trhu, upozornil ÚVZ.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov, ktoré nahlásili do systému Safety Gate Rapex - systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Výrobky sa vyskytujú na slovenskom trhu, upozornil ÚVZ. „Výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zložku Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide; TPO), ktorej použitie v kozmetických výrobkoch je od 1. septembra 2025 zakázané,“ uviedol.
