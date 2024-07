NEMÁTE ICH DOMA? Upozorňujú na nevyhovujúce detské potraviny

Na snímke nevyhovujúci produkt. Foto: TASR - ÚVZ

Bratislava 9. júla (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúce detské potraviny s prekročeným množstvom rezíduí pesticídov. Ide o dojčenské výživy. Spotrebiteľom odporúča, aby ich nekupovali a nekonzumovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.Nevyhovujúcou detskou potravinou je Hello XXL dojčenská výživa s jahodami 200 g od ukončeného 6. mesiaca veku, dátum minimálnej trvanlivosti 11. 12. 2025. Rovnako aj Hello dojčenská výživa s jablkami 100 g od ukončeného 4. mesiaca veku, dátum minimálnej trvanlivosti 08. 10. 2025." uviedol úrad.Regionálne úrady verejného zdravotníctva prijímajú kroky na stiahnutie uvedených potravín z trhu v SR. Obe potraviny sú v procese hlásenia do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF.