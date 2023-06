NEMÁTE ICH? Objavilo sa viacero nebezpečných kozmetických výrobkov

Bratislava 2. júna (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov. Obsahujú zakázanú látku Butylphenyl Methylpropional. Do systému Safety Gate RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) ich nahlásili kontrolné orgány na Cypre a v Taliansku. TASR o tom informoval Marek Eliáš z komunikačného odboru ÚVZ SR.



Ide o čistiace pleťové mlieka Latte Detergente Idratante Fiori Di Loto Sacro a 2 In 1 Latte + Tonico, toaletnú vodu Playboy Hollywood Edt 10O mililitrov, balzam po holení Proraso a penové tužidlo Pantene Style Tenuta Flessibile.



Nahlásené sú aj lak na vlasy Styling Spray Colo Care & Protect, sprchový gél Lavanda E Iris Rilassante, krémový gél na tvár Nivea men skin energy, krém na tvár Pelli mature cera di cupra, dezodorant Lycia Men Extreme Fresh a tiež guľôčkový dezodorant Lycia Deo Nature.



Zakázanú látku obsahujú aj sprchový krém Bagnodoccia Crema Idratante, dezodorant Neutro Extra Delicato, hydratačné krémové mydlo Spuma Di Sciampagna Sapone Crema Idratante, guľôčkový dezodorant Lycia Deo Evolution, parfumovaná voda pre ženy Clori, lak na vlasy Stylin Spray Volume Care a krémové mydlo Spuma Di Sciampagna Benessere.



Nahlásenými sú tiež sprejový dezodorant Freco Zero Sali, voda po holení Denim 1976, parfum pre mužov Blue Touch For Men, parfum Pink Ice, parfumovaná voda pre mužov Scia nel blu, parfumovaná voda pre mužov Arma Nicole, parfum Camrie a parfum Revel Victor Rouge.