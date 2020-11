Nemáte túto nebezpečnú kozmetiku v kúpeľni?

Výrobok na bielenie pokožky Créme de visage éclaircissante značky Piment doux plus. Foto: TASR ÚVZ SR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou, ide najmä o výrobky určené na bielenie pokožky. "upozornil na to hlavný hygienik SR Ján Mikas.Nebezpečné môžu byť výrobky na bielenie zubov Lase Peroxide Sensy značky DMC z Brazílie. Na obale kozmetického výrobku je uvedená informácia, že výrobok obsahuje peroxid vodíka v koncentrácii 15 - 30 percent. ÚVZ SR uvádza, že výrobok na bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného v koncentrácii vyššej ako 6 % nie je povolené uvádzať na trh Európskej únie.Ďalším nebezpečným výrobkom je Even True tone correct fade cream značky Black Opal určený na bielenie pokožky zo Spojených štátov amerických. Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky Hydroquinone 1,8 percenta. Úrad upozorňuje aj na olej na vlasy a pokožku Argain Oil značky AleyaR z Čínskej ľudovej republiky. Má sa v ňom nachádzať zakázaná látka Octamethylcyclotetrasiloxane.Nebezpečný je aj krém na bielenie pokožky Bio Claire Creme Corporelle Eclaircissante neuvedenej značky z Pobrežia Slonoviny. Obsahovať má látku Clobetasol propionate v množstve 0,1 percenta a ortuť v množstve 5,38 mg/kg, pričom môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy.ÚVZ varuje aj pred krémom na bielenie pokožky New Face Whitening Cream neuvedenej značky, v ktorom sa nachádza ortuť v množstve 5,38 mg/kg. Za nebezpečné ÚVZ označil aj vlhčené utierky Wet Wipes Chamomile značky Optimal z Albánska. Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza zmes látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone. Táto zmes látok je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.Výrobok na bielenie pokožky Lightening Body Cream značky Bio Claire je tiež označený za nebezpečný. Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka Kojic acid. ÚVZ SR varuje tiež pred výrobkom na bielenie pokožky Body Cream značky Pure Skin, v ktorom sa nachádza látka Kojic acid. Nahlásený je aj ďalší výrobok na bielenie pokožky Lightening Body Cream značky Cocoderm, v ktorom sa tiež nachádza nebezpečná látka Kojic acid.Nebezpečný podľa ÚVZ SR je aj výrobok na bielenie pokožky Créme de visage éclaircissante značky Piment doux plus. Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky Hydroquinone 4,7 percenta. Nebezpečný je aj ďalší výrobok na bielenie pokožky Créme éclaircissante Carotone 3 en 1 značky Carotone-LIGHT AND NATURAL, ktorý obsahuje látku Clobetasol propionate.ÚVZ upozorňuje aj na výrobok na bielenie pokožky L'Abidjanaise créme éclaircissante carotte créme značky L'Abidjanaise, ktorý obsahuje látku Clobetasol propionate. Nahlásený je aj výrobok Créme clarifiante super white bio značky Lana, ktorý je určený na bielenie pokožky. Zistená v ňom bola prítomnosť látky Hydroquinone 1,7 percenta. Takisto je nahlásený aj ďalší výrobok na bielenie pokožky Whitening Beauty Cream značky Sandal z Pakistanu. Ten obsahuje ortuť v množstve 14,650 mg/kg.Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, Nemeckej spolkovej republike, Švédsku, Fínsku, Holandsku a Cypre.