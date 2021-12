Nemecké ovčiaky zo Slovenska zožali úspech v športovej kynológii

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) – Nemecké ovčiaky zo Slovenska dlhoročne zaznamenávajú od vzniku samostatnej republiky významné úspechy v športovej kynológii, a to na najvýznamnejších svetových pretekoch. Doteraz sa konali 33-krát majstrovstvá sveta (MS) v tejto disciplíne.uviedol to pre TASR prezident Zväzu športovej kynológie (ZŠK SR) a medzinárodný rozhodca Juraj Štaudinger.Naposledy, na 33. MS WUSV, ktoré sa konali na prelome októbra a novembra tohto roku v španielskom meste Lerna, zvíťazil slovenský pes Gero z Berounské bašty. Informovala o tom TASR majiteľka víťazného nemeckého ovčiaka Adriana Nagyová. Na to, aby sa pes mohol zúčastniť na takýchto majstrovstvách, musí najskôr absolvovať súťaže a skúšky na Slovensku. Tie organizuje ZŠK SR a konkrétne pre toto plemeno Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov (SÚCHNO).priblížil Štaudinger.Na tohtoročných MS WUSV sa zúčastnilo 111 pretekárov z 28 krajín. Psy spoločne s ich majiteľmi súťažia vo viacerých disciplínach.priblížila Nagyová.Nasleduje aport voľný, kde pes musí priniesť dvojkilovú drevenú činku. Ďalším cvikom je aport cez metrovú prekážku, ktorú pes musí zdolať bez dotyku a priniesť 650-gramovú činku, a nasleduje veľmi podobný cvik cez 180-centimetrovú prekážku v tvare A, ktorú musí pes prekonať šplhom.povedala ďalej majiteľka Gera.Tretia disciplína je obrana, kde pes obehne šesť úkrytov a v poslednom úkryte nájde páchateľa, ktorého vystaví a vyšteká. Nasleduje odvolanie psa od figuranta povelom ku mne, k nohe. Pokračuje zadržanie páchateľa, pustenie a následný prepad psa, kde sa testuje odolnosť psa. Pokračuje to zadným sprievodom, kde pes spolu so psovodom nasledujú páchateľa, ktorý sa po pár krokoch otočí a napadne psovoda so psom.dodala Nagyová.