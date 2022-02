Nemecko chce na Slovensko presunúť raketové systémy Patriot

Berlín 25. februára (TASR) - Nemecko poskytne na ochranu členských krajín NATO vo východnej Európe ďalších vojakov a zbraňové systémy. Na Slovensko plánuje podľa informácií agentúry DPA premiestniť mobilné protilietadlové raketové systémy Patriot.



DPA ďalej uviedla, že aj Slovensko by chcelo mať na svojom území bojovú skupinu NATO pod vedením Nemecka, aká už pôsobí v Litve. Nemecko však chce v tejto fáze plánovania poskytnúť vojakov a vybavenie len pre skupinu, ktorú avizovalo Francúzsko a ktorá má pôsobiť v Rumunsku.



Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v tejto súvislosti vo vysielaní televízie ZDF povedala, že nemecká armáda pošle na Slovensko v krátkom čase jednu rotu, ktorá sa postupne pretransformuje na bojovú skupinu (Battlegroup). "Zapojíme sa aj do protivzdušnej obrany," uviedla Lambrechtová.



Cieľom týchto krokov je podľa nej vyslať ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi jasný signál, aby zastavil vojenské ťaženie na Ukrajine.



"V NATO s veľkým znepokojením sledujeme, že vo svojom včerajšom vyhlásení vojny sa tiež zastrene vyhrážal použitím jadrových zbraní. Odstrašovaním, jednotou a jasným postojom však dávame najavo, že sa nedáme zastrašiť," povedala Lambrechtová pre DPA. "Útok na spojenca by bol útokom na nás všetkých s hroznými následkami pre Rusko. A Putin to vie,“ dodala.