POZOR: Nemecko sprísni podmienky aj pre cestujúcich zo Slovenska

Berlín 12. februára (TASR) - Nemecko zavedie od nedele pre cestujúcich zo Slovenska sprísnené opatrenia na vstup do krajiny z dôvodu šírenia nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Nemecká vláda Slovensko v piatok zaradila medzi oblasti, v ktorých sa šíria nebezpečné mutácie nového koronavírusu, píše DPA s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha (RKI). Na základe tohto opatrenia majú od nedele na územie Nemecka zakázaný vstup cestujúci prichádzajúci zo Slovenska. Týka sa to leteckej, železničnej i autobusovej dopravy.



Výnimky sú možné v prípade občanov Nemecka a cudzincov, ktorí v tejto krajine žijú. Presné pravidlá pre individuálnu dopravu, napríklad ľudí prichádzajúcich v osobných automobiloch, nemecká vláda ešte pripravuje.



Nemecko už vo štvrtok za rizikové oblasti v súvislosti s novými variantmi vírusu označilo Českú republiku a rakúsku spolkovú krajinu Tirolsko.



Denné počty nových prípadov na Slovensku narastajú už od októbra a zdravotníckemu systému podľa expertov hrozí kolaps, píše DPA, podľa ktorej to do značnej miery spôsobuje tzv. britský variant koronavírusu.