NELEGÁLNY OBCHOD SO ZVIERATAMI: Polícia zastavila zásielku 72 šteniat

Mníchov 28. júna (TASR) - Nelegálnu zásielku so 72 šteňatami zadržala polícia v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Zvieratá boli prepravované v príliš malých a čiastočne zničených zamrežovaných boxoch, uviedlo v utorok bavorské krajinské združenie Nemeckého zväzu na ochranu zvierat. TASR prevzala správu zo spravodajského servera BR24 (br.de).



Podľa informácií tamojšej polície bola zásielka na ceste zo Slovenska do Španielska a Portugalska. Vozidlo bolo zastavené počas kontroly na diaľnici v okrese Neustadt an der Waldnaab.



Viacero šteniat bolo v zlom stave. Piatim z nich museli poskytnúť naliehavú pomoc okrem iného aj z toho dôvodu, že boli dehydrované. Viacero psíkov bolo napadnutých parazitmi a v rozpore s údajmi v očkovacích preukazoch boli príliš mladé na očkovanie proti besnote – a teda aj na prevoz.



Šteňatá prevzal veterinár a podľa ochrancov zvierat sú teraz v karanténe vo viacerých bavorských útulkoch, píše BR24.



Tri osoby, ktoré šteňatá prepravovali, teraz vyšetruje tamojšia polícia pre možné porušenie zákona o ochrane zvierat. V rámci toho by museli byť okrem iného skontrolované doklady od veterinárov zo Slovenska, spresnil hovorca polície.