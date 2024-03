Nemeckú statičku uznali za nevinnú v kauze spadnutého mosta na Spiši

Spišská Nová Ves 19. marca (TASR) - Nemeckú statičku Sabine H., ktorá čelila obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s pádom diaľničného mosta pri obci Iliašovce na Spiši, uznal súd za nevinnú. Pri tragédii z novembra 2011 prišli o život štyria robotníci a ďalší utrpeli zranenia. Rozsudok v utorok oznámila sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves, rozhodnutie zdôvodnila tým, že rozsiahlym dokazovaním obžalovanej nebolo dokázané to, čo sa jej kladie za vinu. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa na mieste voči nemu odvolal a odvolanie zvážia aj poškodení.



Sudkyňa okrem znaleckých posudkov, z ktorých dva boli v prospech obžaloby a tri v prospech obhajoby, skúmala aj ďalšie dôkazy vrátane výsluchov svedkov. Obžalovanej sa kládlo za vinu, že ako statička nesprávne naprojektovala podpernú konštrukciu na osi sedem a osem, čo malo za následok pád mosta. Tá sa bránila, že za tragédiu nemôže jej statický výpočet nosnej konštrukcie, a tvrdila, že nedostatočná bola statika podložia, za ktorú však ona nezodpovedala.



"Viacerí svedkovia vypovedali, že most začal padať v osiach päť a šesť, že sa im konštrukcia päť a šesť zdala subtílna, že terén bol v daný deň premočený a bahnitý. Os sedem a osem bola postavená na pevnej podložke a musel by ju podľa jedného zo svedkov niekto narezať, aby to spadlo," uviedla v odôvodnení rozsudku sudkyňa. Výpovede viacerých svedkov, najmä čo sa týka miesta pádu mosta, boli podľa nej totožné so znaleckým posudkami obhajoby. V nich znalci ako hlavnú príčinu nehody uviedli zlyhanie podpernej konštrukcie v osi päť a šesť na základe nerovnomerného sadania spôsobeného nedostatočnými základmi. "Podľa názoru súdu je statika konštrukcie rovnako dôležitá ako statika podložia, a preto bolo potrebné skúmať všetko ako jeden celok," dodala sudkyňa.



Okresný prokurátor sa s rozhodnutím prvostupňového súdu nestotožňuje z viacerých dôvodov, podľa neho sa nedostatočne zaoberal všetkými skutočnosťami. "Vykonané dôkazy sudkyňa hodnotila iba v prospech obžalovanej, vôbec sa nezaoberala znaleckými posudkami a výpoveďami svedkov obžaloby. Boli aj takí svedkovia, ktorí tvrdili, že mostná konštrukcia začala padať v osiach sedem a osem, tieto dnes vôbec neboli spomenuté zo strany súdu," uviedol prokurátor. Vzhľadom na to, že sa voči rozsudku odvolal, prípadom sa bude zaoberať Krajský súd v Košiciach.



S rozsudkom nie sú spokojní ani pozostalí obetí tragédie. Syn jedného z mŕtvych robotníkov Lukáš Chovan upozornil, že ani po 12 rokoch nie je jasné, kto za pád mosta nesie zodpovednosť. "Je to veľmi komplikované, zrejme tam bola súhra viacerých okolností, ale určite tam bolo viacerých faktorov. Stále sa hovorí o podloží a žiadna žaloba nesmerovala k zodpovedným, ktorí zodpovedali za podložie, a nevieme prečo," skonštatoval Chovan, ktorý takéto rozhodnutie viac-menej očakával.



Lucia Pažinová prišla pri tragédii o manžela, rozsudok ju prekvapil. "Nikto nám nepomohol, ani štát, ani polícia, ani prokuratúra, ani súd, dlhých 12 rokov nevedia nájsť vinníka. Ak nikto nepochybil, prečo sa to stalo," skonštatovala.



Obhajca nemeckej statičky Martin Puchalla uviedol, že inak ako oslobodením spod obžaloby sa po dvoch rokoch dokazovania toto konanie nemohlo skončiť. "To boli doslova hádky najväčších odborných kapacít na Slovensku v odbore stavebníctva a súd nemôže medzi nimi robiť rozhodcu, môže len rešpektovať pravidlá dokazovania a prezumpciu neviny a obžalovanú tak pre nedostatok dôkazov oslobodiť. Mne je strašne ľúto obetí, zranených i pozostalých, kto však nesie za to zodpovednosť, nie je otázka na mňa. To je otázka na orgány činné v trestnom konaní a prokuratúru, prípadne na poškodených, ktorí by mohli v civilných konaniach dosiahnuť nárok na odškodné," uviedol Puchalla. Na margo toho, že sa jeho klientka nezúčastňovala na pojednávaní a neprišla si ani vypočuť rozsudok, uviedol, že má na to právo a v obhajobe relevantne popísala to, čo považovala za potrebné.