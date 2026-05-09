< sekcia Slovensko
Nemecký kancelár kritizoval Ficovu účasť na oslavách v Moskve
Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Štokholm/Berlín/Bratislava 9. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval v sobotu prítomnosť slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.
Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Po svojom príchode položil v piatok v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. V sobotu sa následne zúčastnil na slávnostnej recepcii pre účastníkov osláv v Kremli, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin.
Jeho návšteva v Moskve vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ, píše DPA.
Merz sa v Štokholme zúčastnil na straníckom zjazde Kristerssonovej Umiernenej strany (Moderaterna) - konzervatívnej politickej strany a člena Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente, ku ktorej patrí aj Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU).
„Dnes si v Štokholme pripomíname Deň Európy a toto je niečo úplne iné,“ podotkol nemecký kancelár. Švédske médiá vnímajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampane pred švédskymi parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 13. septembra.
„Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.
Fico je jediným predstaviteľom EÚ, ktorý do Moskvy pricestoval na oslavy Dňa víťazstva, na vojenskej prehliadke na Červenom námestí sa však nezúčastnil. Po svojom príchode položil v piatok v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka. V sobotu sa následne zúčastnil na slávnostnej recepcii pre účastníkov osláv v Kremli, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin.
Jeho návšteva v Moskve vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ, píše DPA.
Merz sa v Štokholme zúčastnil na straníckom zjazde Kristerssonovej Umiernenej strany (Moderaterna) - konzervatívnej politickej strany a člena Európskej ľudovej strany (EĽS) v Európskom parlamente, ku ktorej patrí aj Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU).
„Dnes si v Štokholme pripomíname Deň Európy a toto je niečo úplne iné,“ podotkol nemecký kancelár. Švédske médiá vnímajú jeho vystúpenie ako štart Kristerssonovej kampane pred švédskymi parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 13. septembra.