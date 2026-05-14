< sekcia Slovensko
Nemecký kancelár Merz návštevu SR neplánoval, potvrdil hovorca vlády
V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to vo štvrtok pre TASR potvrdil hovorca nemeckej vlády.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín/Bratislava 14. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz oficiálnu návštevu Slovenska neplánoval. V reakcii na medializované informácie o údajnom zrušení jeho nadchádzajúcej návštevy v Bratislave to vo štvrtok pre TASR potvrdil hovorca nemeckej vlády.
„Program kancelára sa zvyčajne zverejňuje týždeň vopred. Vzhľadom na pretrvávajúce špekulácie vás však chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom summite EÚ v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. V sobotu (9. 5.) počas svojho návratu z Moskvy, kde sa ako jediný predstaviteľ EÚ zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva, spresnil, že návšteva je naplánovaná na 29. mája.
Podpredseda Progresívneho Slovenska a bývalý šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že plánovaná návšteva Merza na Slovensku sa neuskutoční. Dôvodom bola podľa jeho slov práve Ficova návšteva Ruska. Ako Korčok podotkol, slovenská strana opakovane komunikovala a potvrdzovala návštevu, aj keď ju nemecká strana nikdy nepotvrdila.
Nemecký kancelár slovenského premiéra za cestu do Moskvy kritizoval a povedal, že sa s ním o nej bude rozprávať. „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.
„Program kancelára sa zvyčajne zverejňuje týždeň vopred. Vzhľadom na pretrvávajúce špekulácie vás však chceme informovať, že kancelár v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Premiér Robert Fico avizoval návštevu Merza ešte v apríli na neformálnom summite EÚ v cyperskej Nikózii s tým, že sa uskutoční do konca mája. V sobotu (9. 5.) počas svojho návratu z Moskvy, kde sa ako jediný predstaviteľ EÚ zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva, spresnil, že návšteva je naplánovaná na 29. mája.
Podpredseda Progresívneho Slovenska a bývalý šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásil, že plánovaná návšteva Merza na Slovensku sa neuskutoční. Dôvodom bola podľa jeho slov práve Ficova návšteva Ruska. Ako Korčok podotkol, slovenská strana opakovane komunikovala a potvrdzovala návštevu, aj keď ju nemecká strana nikdy nepotvrdila.
Nemecký kancelár slovenského premiéra za cestu do Moskvy kritizoval a povedal, že sa s ním o nej bude rozprávať. „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme.