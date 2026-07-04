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Nemet: Digitálna doba nám dáva možnosť ukázať, v akom svete chceme žiť
Uskutočnila sa v netradičnom termíne v sobotu 4. júla na Svätoplukovom námestí za účasti biskupov Slovenska, predstaviteľov politického i spoločenského života.
Autor TASR,aktualizované
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Nitra 4. júla (TASR) - V znamení 45. výročia vyhlásenia svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy sa niesla Cyrilo-metodská národná púť v Nitre. Uskutočnila sa v netradičnom termíne v sobotu 4. júla na Svätoplukovom námestí za účasti biskupov Slovenska, predstaviteľov politického i spoločenského života. Odkaz svätých Cyrila a Metoda si svojou účasťou uctil aj prezident SR Peter Pellegrini.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol belehradský arcibiskup-metropolita kardinál Ladislav Nemet. Vo svojej kázni zdôraznil, že digitálne prepojenie dnešného sveta nám nedovoľuje zaoberať sa iba sami sebou. „Všetci sme prepojení prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, informácií a umelej inteligencie. To niekedy znamená, že sme vystavení vonkajším vplyvom, ale zároveň nám to dáva veľmi dôležitú možnosť predstaviť celému svetu, v čo veríme, čo je pre nás dôležité a v akom svete by sme chceli žiť.“
Svätí Cyril a Metod boli rozhodnutím cisára Michala III. poslaní na misijnú cestu do vtedajšej Veľkej Moravy, kde zaviedli slovanský jazyk ako základ staroslovenčiny. Chceli ohlasovať evanjelium v materinskom jazyku ľudu. Bolo pre nich veľmi dôležité, aby sa Božie slovo hlásalo zrozumiteľným spôsobom. „Kultúra a materinský jazyk majú veľký význam. Aj sám Ježiš hovoril jazykom svojho národa. Svätí bratia pochopili, že kultúru treba rešpektovať a rozvíjať,“ povedal kardinál Nemet.
Každý z nás má podľa jeho slov svoje povolanie a svoje poslanie. V mnohých konfliktoch kresťania a cirkevní pracovníci ticho budujú mosty medzi národmi, politickými skupinami a náboženstvami. Táto práca často zostáva nepovšimnutá, ale je neoceniteľná, pretože stelesňuje podstatu evanjelia, že zmierenie je možné. „Teší ma, že pápež Lev XIV. postavil tému pokoja do stredu svojho učenia. Pripomína nám, že pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale proces spravodlivosti, pravdy a obrátenia,“ pripomenul kardinál.
Svätí bratia zo Solúna nás učia, že spravodlivé spolunažívanie znamená rešpektovanie práv a dôstojnosti každého národa, jazyka a spoločenstva. „Verím, že Európa znovuobjavujúc evanjeliové hodnoty vo verejnom živote môže prispieť k pokojnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu. V časoch neistoty je Európa povolaná nevracať sa k starým vzorcom nacionalizmu, ale vytrvať v poriadku založenom na solidarite, právnom štáte a rešpektovaní dôstojnosti ľudskej osoby,“ uzavrel kardinál.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol belehradský arcibiskup-metropolita kardinál Ladislav Nemet. Vo svojej kázni zdôraznil, že digitálne prepojenie dnešného sveta nám nedovoľuje zaoberať sa iba sami sebou. „Všetci sme prepojení prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, informácií a umelej inteligencie. To niekedy znamená, že sme vystavení vonkajším vplyvom, ale zároveň nám to dáva veľmi dôležitú možnosť predstaviť celému svetu, v čo veríme, čo je pre nás dôležité a v akom svete by sme chceli žiť.“
Svätí Cyril a Metod boli rozhodnutím cisára Michala III. poslaní na misijnú cestu do vtedajšej Veľkej Moravy, kde zaviedli slovanský jazyk ako základ staroslovenčiny. Chceli ohlasovať evanjelium v materinskom jazyku ľudu. Bolo pre nich veľmi dôležité, aby sa Božie slovo hlásalo zrozumiteľným spôsobom. „Kultúra a materinský jazyk majú veľký význam. Aj sám Ježiš hovoril jazykom svojho národa. Svätí bratia pochopili, že kultúru treba rešpektovať a rozvíjať,“ povedal kardinál Nemet.
Každý z nás má podľa jeho slov svoje povolanie a svoje poslanie. V mnohých konfliktoch kresťania a cirkevní pracovníci ticho budujú mosty medzi národmi, politickými skupinami a náboženstvami. Táto práca často zostáva nepovšimnutá, ale je neoceniteľná, pretože stelesňuje podstatu evanjelia, že zmierenie je možné. „Teší ma, že pápež Lev XIV. postavil tému pokoja do stredu svojho učenia. Pripomína nám, že pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale proces spravodlivosti, pravdy a obrátenia,“ pripomenul kardinál.
Svätí bratia zo Solúna nás učia, že spravodlivé spolunažívanie znamená rešpektovanie práv a dôstojnosti každého národa, jazyka a spoločenstva. „Verím, že Európa znovuobjavujúc evanjeliové hodnoty vo verejnom živote môže prispieť k pokojnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu. V časoch neistoty je Európa povolaná nevracať sa k starým vzorcom nacionalizmu, ale vytrvať v poriadku založenom na solidarite, právnom štáte a rešpektovaní dôstojnosti ľudskej osoby,“ uzavrel kardinál.