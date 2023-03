Nemocnica Bory uzavrela zmluvy s Union a Dôverou, s VšZP ešte rokuje

Bratislava 5. marca (TASR) - Nemocnica Bory, ktorú postavili v bratislavskom Lamači, uzavrela prvé zmluvy so súkromnými zdravotnými poisťovňami (ZP) Dôvera a Union. So štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) o zazmluvnení ešte rokuje. TASR o tom informoval PR a marketingový špecialista siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Stanislav Čačko.



"Nemocnica Bory oficiálne spustí svoju prevádzku 30. marca. Dňa 15. februára sme podali žiadosť o zazmluvnenie na všetky tri zdravotné poisťovne. Už tento týždeň sme uzavreli zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti s poisťovňou Dôvera a Union. Veríme, že ešte do oficiálneho otvorenia sa nám podarí doladiť detaily zazmluvnenia aj so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou," uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.



Dôvera aj Union ZP potvrdili, že zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi nimi a novou nemocnicou platí od piatka (3. 3.). VšZP pre TASR uviedla, že žiadosť o zazmluvnenie intenzívne posudzuje a priebežne komunikuje s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. "V záujme VšZP a jej poistencov je mať medzi zmluvnými poskytovateľmi aj Nemocnicu Bory," dodala manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.