Nemocnica sv. Michala testuje zamestnancov rezortov obrany a vnútra

Bratislava 30. októbra (TASR) - Zamestnancov rezortov obrany a vnútra testujú v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici sv. Michala, ktorá patrí pod Ministerstvo vnútra (MV) SR. Odberné miesta sú okrem priestorov nemocnice zriadené na ďalších piatich miestach v Bratislave. Testuje aj nemocnica v Košiciach. Testovanie potrvá od piatka do nedele (1. 11.). TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.



„Veľmi ma teší, že rezortné zariadenia ministerstva vnútra sa podieľajú na celoplošnom testovaní a otestujú zložky, ktoré sa popri zdravotníkoch vo veľkej miere podieľajú na boji proti pandémii, či už formou asistencie pri testovaní alebo dohľadom nad dodržiavaním prijatých opatrení,“ uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).







Testovanie zamestnancov rezortov sa začalo v piatok o 8.00 h a bude trvať do 22.00 h. V rovnakých časoch sa bude testovať aj v sobotu a nedeľu (31. 10. - 1. 11.). Nemocnica predpokladá, že počas víkendu urobí približne 10.000 testov v Bratislave a 7000 v Košiciach. Okrem zamestnancov rezortov testujú aj vlastný personál a pacientov.



Na jednotlivých odberných stanovištiach sa nachádza 93 dvojíc zdravotníckeho personálu. Spolu s administratívnym personálom je v Bratislave zapojených celkovo 240 zamestnancov nemocnice. Pracovisko v Košiciach sa do testovania zapája s 36 dvojicami zdravotníckeho personálu na štyroch odberných miestach, teda so 72 zamestnancami vrátane administratívneho personálu.